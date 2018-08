La reunión entre Sánchez y Casado anticipa un escenario de enfrentamiento permanente entre el PP y el Gobierno

Publicada el 02/08/2018 a las 21:00 Actualizada el 02/08/2018 a las 22:25

No cambiará de discurso

El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, convirtieron este jueves su primera cita institucional en el Palacio de la Moncloa ensobre migraciones, Cataluña, pensiones, violencia de género, economía, Unión Europea, infraestructuras y hasta política internacional que se prolongó durante casi tres horas. Una reunión que, a la vista de las declaraciones del propio Casado y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que es quien asumió la representación de Sánchez tras el encuentro,en alguna de estas materias más allá de una mera apelación a la lealtad y la responsabilidad.Ambos llegaron al encuentro precedidos por lasobre todo después de que el líder del PP asumiese un discurso muy combativo contra el Gobierno en materia de migraciones y alentase el miedo a los extranjeros animando la creencia de que España tiene que defenderse de la llegada de “millones de africanos”, además de acudir a la costa andaluza para hacerse fotos con un grupo de subsaharianos que acababan de ser rescatados en el Mediterráneo. Un discurso que ha molestado mucho al Ejecutivo.A lo más que llegó Casado al término de la reunión fue a asegurar que, aunque el PP va a ser “firme” en su tarea de oposición porque fue “el partido más votado” en las últimas elecciones,en “defensa de la unidad de España y de las libertades y el estado de Derecho”.“En cuestiones de Estado que sean buenas para todospero eso es compatible con la oposición sea firme”, indicó.A esta expresión de lealtad y responsabilidadpocos minutos después desde la sede del PSOE para destacar algo positivo de la cita.La presidenta del PSOE comenzó reprochando a Casado lascon las que ha comenzado su mandatos especialmente en relación con dos “temas de Estado” como la emigración o Cataluña. “El presidente le ha pedido una oposición de Estado”, como la que ejerció el PSOE desde la oposición en situacnes como el la lucha contra ETA.Y en ese sentido, señaló,en rueda de prensa en el sentido de hacer “una oposición leal y responsable”. “Estaremos muy atentos a ver si vuelve a hacer demagogia en cosas tan sensibles como la emigración”. Por eso celebró que en los últimos días está apostando por lo que él describe como un Plan Marshall para África, porque coincide con la propuesta que está defiende el Gobierno para luchar contra la inmigración desde los países de origen, mejorando las condiciones de vida de las personas.Como si la estuviera escuchando, Casado aseguró que aunque le “insulten” desde el PSOE o incluso desde el Gobierno por su discurso en materia migratoriaporque su actitud en esta materia no se puede equiparar con la “xenofobia” sino con la "responsabilidad" con la que, a su juicio, hay que afrontar esta cuestión.Sobre su polémica frase de que hay “millones de africanos” esperando llegar a Europa explicó que se base en declaraciones realizadas por ejemplo por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker o el comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos.En todo caso afirmó que “a la política hay que llegar llorado“ y que tiene “buen encaje”. Por eso no va a desviarse de su objetivo., que me llamen lo que quieran. No voy a contestarles porque tenemos que tener una buena relación institucional y voy a defender mis ideas con vehemencia y sin complejos, pero sin ofender a nadie”, indicó. Su dicurso no tiene “nada que ver” con el de los populismos de “izquierda o derecha”, argumentó, sino que entronca con “la mejor tradición europea”.Lo cierto es que ni en esta materia ni en Cataluña sin en ningún otro asunto el líder del PP dio muestras dede alcanzar acuerdos con el Gobierno.Casado volvió a tachar de política de “apaciguamiento” el diálogo abierto con la Generalitat e insistió en insinuary acepte la celebración del referéndum pactado que le piden los independentistas, a pesar de los reiterados pronunciamientos del Gobierno que lo desmienten. Y reiteró su advertencia: si la Generalitat apuesta la ruptura,que incluya, además de la intervención de la autonomía catalana y la destitución del Govern, el control de TV3 y la ocupación de la escuela pública.“Esperamos no llegar a ese extremo”, indicó. “Pero el PP va estarDe hecho, ya ha pedido a Sánchez que garantice que los actos de conmemoración de los atentados de Barcelona y Cambrils se celebren sin “altercados” especialmente en relación con la futura de Felipe de Barbón.El líder del PP no ha querido comentar, “por cortesía”, dijo, la respuesta que sus propuestas habían conseguido por parte del presidente ni su disposición a aceptar las que él le trasladó. Eso sí, subrayó que su gestión desde que llegó a la Presidencia sólo ha servido para demostrar queCasado Casado enfatizó, en la que el Gobierno solo tiene 84 escaños y el partido de oposición es mayoritario en Congreso y Senado, y recalcó que los partidos que acordaron la moción de censura ahora no so capaces de “hilvanar” ningún pacto para “hacer nada positivo” ni aprobar ni ninguna medida legislativa.