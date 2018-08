Memorialistas culpan a la Junta de Castilla y León de poner trabas a la exhumación de víctimas de la dictadura

Publicada el 04/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 03/08/2018 a las 21:37

Boadilla (Salamanca): cuatro víctimas a la espera

Santa maría del Tiétar (Ávila): tres represaliados en parálisis

Geras de Gordón: otra intervención pendiente

en estos temas, y ahora que lo han hecho ha sido solo para obstaculizar nuestro trabajo". Así define, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el último decreto aprobado por la Junta de Castilla y León (PP) en materia de memoria histórica, concebido el pasado abril para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura franquista en la comunidad. La realidad, sin embargo, es bien distinta de la pregonada por la administración conservadora.Trasy más dea sus espaldas solo en Castilla y León, la ARMH ha financiado y realizado más deen favor de preservar la memoria histórica y ayudar a las familias de los represaliados a encontrar a sus seres queridos. Aunque siempre han obrado por su cuenta y riesgo relacionándose directamente con ayuntamientos, juntas vecinales o iglesias para que les permitieran llevar a cabo su trabajo, los últimos movimientos del Gobierno de Juan Vicente Herrera han creado todo un "que retrasa la actuación de los familiares". "Supuestamente iban a mejorar la situación, pero lo único que han hecho es ponery obstaculizar las exhumaciones", lamenta Silva en conversación conEn concreto, el Decreto de Memoria Histórica de la comunidad fue pensado para intentar "" de las víctimas y obligar a que ayuntamientos y particulares permitan las excavaciones "cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados", según señaló en abril el vicepresidente regional,. La situación, sin embargo, no se ha dado de la manera prometida, sino que desde su entrada en vigor el decreto solo ha servido paraen la comunidad. Así, la ARMH tenía previstos dos desenterramientos en julio, pero según denuncia aún no se han resuelto los casos administrativamente.El pasado mes de febrero, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se puso en contacto con el ayuntamiento de, un pequeño pueblo del municipio La Fuente de San Esteban (Salamanca). El motivo: sus últimos estudios habían localizado una tumba con los. Las víctimas –Emilio Gutiérrez, Julio Calzada, Esteban Mateos y su hermano Tiburcio– fueron asesinadas ely enterradas en el fondo del cementerio vecinal en una fosa común A pesar de contar con el apoyo de la Junta Vecinal para desenterrar los cuerpos en el camposanto del municipio, el Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban se negó a otorgar el permiso enen contra de lo dictado por la propia Ley de Memoria Histórica (2007). Haciendo uso de la reciente reglamentación, la ARMH solicitó el amparo de la, que resolvió no actuar de ningún modo porque la solicitud de exhumación (febrero) se había realizado antes que la aprobación del decreto (abril), congelando así todos los procesos.Gracias a la memoria de una vecina de Santa María del Tiétar (provincia de Ávila), la asociación pudo localizar la tumba dede Casillas, una localidad cercana. Las identidades de los tres represaliados, asesinados extrajudicialmente el, corresponden a Regino Rodríguez, un hombre apodado El Patarrillo y una tercera persona cuyo nombre y origen siguen investigándose. Sus cuerpos, arrojados en dos puntos de la zona, permanecen intocables ante el silencio administrativo.Porque la ARMH cuenta a día de hoy conpara llevar a cabo la exhumación de las víctimas, que solicitaron en junio de este año. Todos, excepto el de la Junta de Castilla y León, que hael desenterramiento alegando que "no habían recibido ninguna documentación al respecto". Tras una segunda reclamación por parte del consistorio local, el expediente apareció "" en la Oficina de la Secretaría General de Valladolid, narra Emilio Silva.La tercera actuación pendiente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica dentro de Castilla y León se da en unen medio de la carretera. En el PK 11 de la vía que unecon el embalse de San Pedro de Luna se encuentra la, un vecino de Trobajo del Camino asesinado elen. Durante la caída del frente norte se refugió en la zona hasta que fue apresado por los falangistas, que lo fusilaron junto a su hermano Gregorio –enterrado en el cementerio de León–.A día de hoy, ni Emilio Silva ni la ARMH entienden elde este nuevo decreto, aunque sí tienen sus teorías. "Creo que es una operación de marketing, para, porque ya sabemos cómo son y lo que les importa", señala Silva. Porque la falta de atención de la Junta ha afectado sobre todo a losde las víctimas, que son quienes reclaman la búsqueda de sus seres queridos y que muchos de ellos, de ya avanzada edad, "para encontrarlos".