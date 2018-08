Maroto avisa a Sánchez que el PP se movilizará con las víctimas si hay un acercamiento de presos de ETA

Publicada el 04/08/2018 a las 15:35 Actualizada el 04/08/2018 a las 15:36

Posición "muy firme" del PP

Ve "deriva" en el PSE

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto , ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de queA su entender, la memoria de las víctimaspor apoyar la moción de censura que aupó al PSOE a La Moncloa.En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha pedido "llamar a las cosas por su nombre" porque el debate "no es a cuántos kilómetros hay que poner a un preso" de ETA sino siy no se arrepiente de lo que ha hecho"."No se trata de acercar o no a presos. No se trata de a cuánta distancia están. El debate que ha introducido el PSOE en el conjunto de España, impulsado por los socialistas vascos, esque han cometido. Vamos a llamar a las cosas por su nombre", ha enfatizado.Maroto ha recalcado que en esta cuestión el PP va a mantener "una posición muy firme" porque, a su entender,si para "pagar favores al independentismo vasco" está planeando ese acercamiento de presos.En este punto, el responsable de Organización del PP ha recordado que las víctimas ya han dicho "abiertamente que"."Y si las víctimas del terrorismo deciden salir a la calle, encontrarán en el PP un compañero porque la memoria de las víctimas del terrorismo no puede ser utilizada por un presidente del Gobierno para pagar favores a un partido queen una moción de censura", ha advertido.El responsable de Organización del PP ha mostrado su "preocupación" por la posición que está manteniendo el Partido Socialista en Euskadi, "socio de Gobierno" del PNV. De hecho, ha recordado las declaraciones de Idoia Mendía, secretaria general del PSE,"Si alguien que representa al Partido Socialista se olvida tanto de los militantes de ese partido en Euskadi, el Partido Socialista en Euskadi tiene un problema. Y si ése es el socio de Gobierno que tiene Urkullu,y en el conjunto de España", ha manifestado.Al ser preguntado si cree que Euskadi puede seguir los pasos de Cataluña al plantearse en la reforma de su Estatuto cuestiones como la soberanía compartida, Maroto ha expresado su "preocupación" por la "deriva" que están adoptando "en Euskadi sino el propio PNV"."El PNV", ha enfatizado, para defender la política que está realizando Alfonso Alonso en el País Vasco. "Es muy importante que el PP a nivel nacional escuche, atienda y respalde la posición política de Alfonso Alonso en Euskadi, que conoce muy bien y de primera mano este asunto", ha agregado.En este sentido, Maroto ha señalado que el PP mantiene un discurso que entiende a la sociedad vasca como "una sociedad plural" y "con sus particularidades" pero donde "la convivencia y la pertenencia a España no sea discutible". "Ésa es nuestra posición.y ya conocemos muy de cerca lo que pasó con Ibarretxe", ha concluido.