PP y Podemos critican a Sánchez por el papel de Marruecos en la cuestión migratoria

El "buenismo" y el "discurso perverso"

"Inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral"

Y en Podemos...

"Marruecos puede chantajearnos con las migraciones"

"Articular vías legales y seguras de entrada"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto , considera que el Gobierno socialista con sus gestos en inmigración está "" que "trafican con seres humanos". Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo,, de haberse "olvidado" de Marruecos, cuya policía es la que "observa aen su territorio esperando dar el salto" en la frontera.En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha indicado que Sánchez debería haber tenido " algún contacto " con el Gobierno de Marruecos. "Supongo que debería tener algunay tendría que escuchar cuál es su posición en relación con elo los problemas que hay con la pesca; laque ha caracterizado a los gobiernos de España de todos los colores con el reino de Marruecos", ha manifestado.En este sentido, ha insistido en que "cuando hay ausencia de relación, eso también genera". "Pedro Sánchez se ha olvidado de que tenemos, Marruecos", ha dicho, para añadir que es un país al que hay que "" porque es el "vecino deen Ceuta y Melilla".Maroto ha subrayado que hay que tener "una" con Marruecos y ha asegurado que "ignorar ese vínculo puede generar dificultades". Sin embargo, ha dejado claro que el PP no va a "" a Marruecos de lo que esa pasando, ya que, a su entender, es elel que está "lanzando un mensaje a las mafias" con su política de gestos , produciendo " ese efecto llamada ".En este sentido, ha indicado que el discurso del Ejecutivo del PSOE está lanzando un mensaje a las mafias que trafican con personas, de forma que acuden a España en lugar de ir a Italia o Grecia . Según ha añadido, el Gobierno hace un "" que permite que "esa ruta sea más"."No solo es un efecto llamada, es unporque solo coge una de las dos patas que necesita este tema; coge solo la parte de la solidaridad, que compartimos al 100%, pero si la, ordenada, vinculada al trabajo y no respetuosa con nuestras leyes, no es la", ha afirmado para agregar que "si el, se convierte en un discurso absolutamente perverso".Tras afirmar que la política de "" tuvo efectos "absolutamente adversos" y fue "un grave problema en España", ha destacado que el PP mantiene un "posición" en la que están "una mayoría" de españoles, de forma que está a favor de la "" de esas personas que tienen queo la guerra de sus países pero dejando claro que no puede haber papeles "para todos" porque "lo políticamente correcto tampoco funciona".Maroto ha asegurado que "" es una inmigración que cumpla "cuatro condiciones": que sea, vinculada aly "" con las leyes, cultura y los valores occidentales de la sociedad que los integra."Creo que es unentre los discursos extremos que escuchamos en Europa y que rozan posiciones que son absolutamente intolerables en nuestro país, y elque genera dificultades, que genera inseguridades, que altera gravemente el orden, que genera efecto llamada y que esde la izquierda del PSOE y de Podemos", ha manifestado.Por su parte, la portavoz adjunta deen el Congreso, Ione Belarra , ha exigido al Gobierno que afronte cuanto antes unay no siga permitiendo que Marruecos ejerza de "" de la frontera con España, porque eso tiene "consecuencias nefastas", como son, a su juicio, la "vulneración de los derechos humanos" de los migrantes, y el posible "" por parte de este país."Tú tienes quela regulación de una realidad humana como son las migraciones. No puedesa países donde se vulneran los derechos humanos y eso se sabe que es así", ha avisado la dirigente del partido morado en una entrevista concedida a Europa Press.El partido morado siempre ha sido, y firme defensor del derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental . De hecho, el pasado viernes un grupo de diputados de Podemos, PNV, ERC, Compromís y Bildu pidieron al Gobierno que no acepte el nuevo acuerdo pesquero firmado entre la Comisión Europea y Rabat, por considerar que no respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los recursos del Sáhara Occidental.En esta línea, Podemoslas políticas de Marruecos en materia migratoria y, por ello, considera undejar que este país influya en el modo en que se gestionan losque llegan a España por laA este respecto, preguntada sobre si cree que el reino alauí tiene algo que ver con elen la llegada de inmigrantes a las vallas de Ceuta y Melilla , Belarra ha señalado que lo desconoce, pero a continuación ha señalado que, con el sistema actual,a España "con las migraciones"."No lo sé, pero sería bueno que la ciudadanía española lo supiera. Lo que tengo clarísimo es que la, que supone en realidad que Marruecos nos haga de perro guardián de nuestras fronteras, tienen", ha explicado Belarra. "Y a mí eso me parece un error cometido por un país democrático como es el nuestro", ha enfatizado.

Por todo ello, la portavoz de la formación morada ha exigido al nuevo Ejecutivo socialista que lleve a cabo una regulación de las migraciones que evite la "externalización de fronteras" y garantice de este modo una "gestión respetuosa con los derechos humanos".

Críticas al PP

En concreto, Podemos defiende que la "" del Gobierno en materia migratoria debe ser la de "de entrada a nuestro país" para que la gente no tenga que saltar lasni recurrir a "embarcaciones precarias", arriesgándose a perder la vida en el mar "No es posibledesde ningún país africano y no se puede solicitar en embajadas de terceros países. Ese es el. La gente tiene que migrar de manera irregular porque, y en eso debería estar centrado el Gobierno de Pedro Sánchez ", ha demandado Belarra.Es más, Belarra hade la situación actual en la frontera sur y de los problemas en lade la llegada de inmigrantes, por su falta de planificación, a su juicio,. "Le interesa generar un enemigo interno", ha sentenciado.Así lo demuestra, a su juicio, la postura que ha adoptado al respecto el nuevo presidente del PP, Pablo Casado , cuyas declaraciones ha tachado de "" y "", porque además se basan enque "son mentira", según Belarra."Creo que está utilizando las migraciones paraque puede ser que alguna vez le lleve a tener que declarar delante de un, que es cómo consiguió su máster ", ha apuntado Belarra, quien ha exigido a Casado que rectifique.