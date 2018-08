Casado se niega a dimitir porque “la ética la marca la ley”

Publicada el 06/08/2018 a las 14:08 Actualizada el 06/08/2018 a las 14:28

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró este lunes que lo hizo "todo correctamente" en relación con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y negó que pueda ser considerado "un regalo". Ante la remisión al Tribunal Supremo de la investigación judicial, envió un mensaje de "tranquilidad" a su partido" y rechazó dimitir, ya que, según dijo,y no se cumple en este caso. “La ética la marca la ley”, sentenció.Casado ha comparecido ante los medios después de que la juez de Instrucción número 51 de Madrid haya elevado al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntasel presidente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) al apreciar "indicios de criminalidad".En su auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acuerda elevar exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en lo relativo a la pieza 'C' del denominado caso Máster ante laContra esta resolución, cabe recurso de reforma. Si sigue adelante, la Sala pedirá un informe a la Fiscalía del Alto Tribunal para que se pronuncie al respecto.Al ser preguntado si se plantearía presentar su dimisión en caso de que el Tribunal Supremo investiga finalmente ese caso y lo imputa, Casado ha respondido rotundo quey ha recordado que el PP "tiene tasado en qué momento asumir responsabilidades" y en este caso no se cumple.