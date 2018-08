Publicada el 06/08/2018 a las 20:52 Actualizada el 06/08/2018 a las 21:34

El PdeCat entiende las muestras de rechazo

"El jefe de Estado entiende la España plural y la diversidad"

Pone en valor la comisión bilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes que el jefe del Estado acudirá el 17 de agosto a Barcelona ade los atentados y sus familias, así que ha lanzado un aviso a quienes, desde el independentismo, rechazan su presencia: "Lo importante es no olvidar por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils los días 17 y 18", informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas tras despachar con el rey en el Palacio de Marivent , Sánchez ha anunciado quey ha remarcado que "contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familias no hay fisura posible, ahí vamos a estar todos, desde el primero al último de los españoles".Sánchez ya había avanzado el viernes que el rey Felipe estará el 17 de agosto en el homenaje a las víctimas de los atentados,en no querer compartir actos con el jefe del Estado, y a pesar de la situación que se vivió el año pasado, cuando tanto el rey como el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sufrieronEste lunes, el jefe del Ejecutivo ha destacado que lo que se vivirá es una expresión de solidaridad y de respeto hacia personas que perdieron a seres queridos y haciapor parte de personas que no creen en esa convivencia".Este mismo lunes, la concejal del PDeCAT en Barcelona Francina Vila ha dicho que entiende y respeta que ciudadanos expresen su rechazo a la presencia del rey Felipe VI en esos actos, "".Así, preguntado cómo piensa hacer el Gobierno para apoyar al rey del acoso del independentismo , ha replicado que lo que está haciendo el Ejecutivo es "precisamentea hechos tan importantes" como la presencia de los reyes los días 17 y 18 en la dos ciudades catalanes.Por lo tanto, ha señalado que lo que harán los reyes y también el Gobierno es, con un mensaje que "convoca a la absoluta mayoría de la sociedad catalana y española".Preguntado–como dijo hace una semana el presidente del Parlamento balear tras reunirse con él–, ha replicado que él no es portavoz del jefe de Estado, pero que éste se expresa en sus intervenciones y son "bastante claras".De hecho, cree que de esas palabras queda claro que "el jefe de Estado entiende la" y "siempre ha tendido puentes para con Cataluña".En todo caso, Sánchez ha recordado que el Gobierno, que es a quien corresponde, está trabajando en dar respuestas a los ciudadanos de Cataluña y ha aprovechado para poner en valor la reunión de lade la semana pasada.Aunque pasase "desapercibido", ha dicho, la Comisión se reunió para abordar asuntos que "afectan al día a día" de los catalanes y a los que, a su juicio, ambos gobiernos deberían prestar atención. Sánchez ha informado al rey de lade su Gobierno, incluida la importancia que le da a la cooperación interinstitucional, sobre todo con Cataluña.Tras la reunión de la Comisión Bilateral, el Gobierno espera que en septiembre empiecen a trabajar los grupos que pondrán el foco en asuntos como las