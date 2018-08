Publicada el 09/08/2018 a las 17:29 Actualizada el 09/08/2018 a las 18:24

Otros casos, no "con el mismo rigor"

El presidente del PP gallego y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , ha admitido queal líder de los 'populares', Pablo Casado , para preguntarle por las informaciones relacionadas con su máster y que este le ha manifestado su "absoluta tranquilidad". "Si el señor Casado está tranquilo, yo también", ha sentenciado Feijóo en rueda de prensa, preguntado sobre el futuro de Casado en el caso de que finalmente sea investigado por el Tribunal Supremo Feijóo, que sonaba en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy en la Presidencia del PP, pero que decidió no presentarse, ha desvelado que ya habló con Casado, del que salió elegido nuevo presidente del partido."Sobre ese asunto hemos hablado las personas que hemos tenido ocasión antes de que se celebrase el Congreso del Partido Popular. Yo mismo le he preguntado y me ha manifestado su absoluta tranquilidad", ha explicado Feijóo, quien ha añadido: "Le he vuelto a preguntar ahora y me ha trasladado su absoluta tranquilidad después".En este sentido, el líder de los 'populares' gallegos ha ironizado con su deseo de que la prensa no trate, porque, según ha afirmado, algunos sí pueden tener "algunos problemas" con los cambios de sus currículos. "Antes sin internet se ponía una cosa y ahora ya se pone otra. No es una acusación, pero en fin. Espero y deseo que lo que no es nada se quede en nada", ha dicho.Aunque ha asegurado que no se dedica a ver el currículum de otros políticos y que solo le preocupa que el suyo "coincida con la realidad", ha insistido, sin mencionar casos concretos , en que en los últimos meses ha visto "muchos políticos" que han pasado de tener licenciaturas a estudios de una licenciatura, de dobles grados a nada, y tesis que después resultaban no serlo.