Una manifestación antitaurina denuncia en San Sebastián el "maltrato y tortura" de animales ante la Semana Grande

Publicada el 11/08/2018 a las 19:20 Actualizada el 11/08/2018 a las 19:21

"Por diversión"

Una manifestación antitaurina , convocada por la plataforma Donostia Antitaurina Orain, el colectivo ecologista Eguzki y Askekintza,En la marcha, que ha partido a las 18 horas del Boulevard donostiarra, han tomado parte varios cientos de personas para mostrar su rechazo a la celebración de la feria taurina durante las fiestas de la Semana Grande, que arrancan esta tarde.Encabezando la manifestación, se ha podido ver una pancarta con el lema de la movilización "Toros no, no en San Sebastián ni en ningún sitio". A la finalización de la misma, su portavoz Aitor Marín, ha lamentado que durante la semana de fiestas habrá toros en la capital guipuzcoana, pese a que "una encuesta realizada el pasado año por el Ayuntamiento" refleja que "".Asimismo, ha denunciado que se maltrate animales "por pura diversión", y ha criticado que el Ayuntamiento no respete la voluntad de la ciudadanía y persista con el maltrato animal. "", ha denunciado.En la protesta se ha podido ver ade EH Bildu en el Ayuntamiento, así como a la candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019, Reyes Karrere.