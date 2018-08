Publicada el 12/08/2018 a las 14:21 Actualizada el 12/08/2018 a las 14:22

El fuego ha arrasado un total dede superficie en España desde que comenzó el año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogidos por Europa Press, que apuntan que entre el 29 de julio y el 5 de agosto han ardido un total de. No obstante, este balance no incorpora las hectáreas quemadas en los, en Huelva, o Llutxent, en València , que se han extinguido con posterioridad y que se declararon en los días de la ola de calor de este verano.Con todo, hasta el momento 2018 sigue siendo el añode los últimos diez ejercicios, con un 79,64% menos que la media del decenio, que son 57.838 hectáreas y un 84,63% menos que en el mismo periodo del año anterior (76.625 has). En total, en el periodo analizado se han contabilizado, un 5% menos que hace un año, cuando se registraron 9.232 fuegos y aproximadamente la mitad que la media del decenio (7.953 siniestros).De estos,(conatos), frente a losde más de 1 hectárea –dos de los cuales han alcanzado la categoría de, con más de 500 hectáreas afectadas–. En cuanto al tipo de vegetación, la mayor parte del terreno quemado era superficie, con 8.099,53 hectáreas, el 68,79% del total, seguido por 2.013,15 hectáreas de superficie arbolada. Mientras, 1.660,22 hectáreas quemadas eran pastos y dehesas.En su conjunto, el fuego ha afectado al 0,042% de la, con el 38,23% de los siniestros en el; el 36,83% en las; el 24,22% en el Mediterráneo y el 0,72% en Canarias. Asimismo, los datos del Ministerio reflejan que más de la mitad (55,02%) de la superficie forestal se quemó en el noroeste; el 26,26% en las comunidades interiores; el 15,22% en ely el 3,51% enFinalmente, algo menos de la mitad (47,19%) de la superficie arbolada ardió en el; el 23,26% en las comunidades interiores; el 19,88% eny el 9,67%, en el