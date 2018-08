Rivera cree que la percepción de que su partido es cada vez más de derechas es una "distorsión"

Publicada el 12/08/2018 a las 12:57 Actualizada el 12/08/2018 a las 14:17

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha asegurado este domingo que no le preocupa que, según la última encuesta del CIS , los ciudadanos vean a Cs cada vez más escorado a la derecha, ya que cree que esto se debe aInforma Europa Press."Cuando haces oposición a un Gobierno socialista, es normal que te vean enfrente", y "esto a veces puede tener una apreciación distinta a la realidad de los hechos", peroTambién piensa que esa percepción de Cs responde a una "distorsión" que se produce en España que consiste en. En cambio, "en Europa, defender la unión y la igualdad" se considera "progresista", ha apuntado.Rivera ha afirmado que "no va a salir nada bueno de esta legislatura" porquePor eso, ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que asuma que "no tiene ningún argumento para seguir adelante" y convoque elecciones generales."Cada paso que dé", ha dicho en una entrevista con Europa Press al referirse al apoyo del PDeCAT, ERC y Unidos Podemos a la moción de censura a Mariano Rajoy, la cual llevó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno.En su opinión, Sánchez "ha llegado por la puerta de atrás a la Moncloa" y "le tiene que pagar el alquiler" a los partidos que contribuyeron a echar a Rajoy, lo cual en la práctica significa "subir los impuestos" o "mirar hacia otro lado en Cataluña"., y su continuidad favorece que Cataluña sea "un espacio sin ley" y que "avance el separatismo", ha advertido.Rivera considera que esa dependencia de otros partidos es el motivo por el que. Además, ha señalado que el Ejecutivo del PSOE tiene dificultades para sacar adelante sus propuestas y reformas al carecer de una mayoría parlamentaria estable, y a eso se podría sumar la incapacidad de lograr que el Congreso apruebe la nueva senda de reducción del déficit y unos nuevos Presupuestos para 2019.De hecho, ha avanzado que Ciudadanossi el Gobierno presenta las mismas cifras que a finales de julio: "Si no hay ningún cambio, será un 'no', como ya votamos en su día".Indica que, según el último Barómetro del CIS, más del 65% de los españoles dicen tener poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, algo que atribuye a "cómo ha llegado al poder" y a la "trayectoria" del Ejecutivo.En cualquier caso, ha afirmado que en Ciudadanos están "preparados para luchar por la victoria" en las unas hipotéticas elecciones y poner fin al "bipartidismo". Según ha indicado, las últimas encuestas sobre intención de voto muestran que el PSOE, el PP y Cs se sitúan en una horquilla de entre tres y cinco puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el tercero, por lo queAunque ha admitido la dificultad de superar al bipartidismo,, Rivera se ha mostrado convencido de que su partido seguirá creciendo en los próximos meses. Para ello, construirá una alternativa "liberal, progresista y abierta a la mayoría de los españoles", dejando claro que, al contrario que el PP y el PSOE, Cs no tiene "mochilas" y eso le permitirá trabajar por la regeneración y hacer reformas ámbitos como la educación, la Justicia o la Administración Pública.