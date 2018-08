UGT pide soluciones inmediatas al Gobierno en el 130 aniversario de su fundación

Publicada el 12/08/2018 a las 16:09 Actualizada el 12/08/2018 a las 16:10



Álvarez argumentó que "es el gran momento para que el siglo XXI acabe con la desigualdad, con la brecha social, con el acoso y con el maltrato, y que finamente se pueda conseguir una sociedad de mujeres y hombres iguales".



Aclaró que el manifiesto pone también encima de la mesa no solo la necesidad de avanzar desde la perspectiva legal sino también desde la perspectiva real: "las mujeres y los hombres de este país tienen que ser libres para decidir su futuro, para decidir con quien viven, de qué manera viven y eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista del trabajo".



Según Álvarez, hoy en día "es fuente de discriminación en muchas empresas no solo el ser mujer y el ser madre, sino el ser homosexual, el ser lesbiana y ser transexual", motivo por el cual ha insistido en que serán estos los valores que guiarán la acción del sindicato en los próximos años.







Una jornada llena de actos



UGT celebró este domingo 130 años de historia desde su fundación con un acto conmemorativo en Barcelona con el que dio paso a un ciclo de actividades que se prolongará hasta septiembre de 2019 y que incluirá exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias, debates, cursos, teatro, cine o música.



UGT, confederación sindical constituida en 1888, cuenta con 931.558 afiliados y las elecciones sindicales le otorgan una representación de más del 32,6% de los trabajadores en España. Además, negocia más de 4.500 convenios de los que se benefician cerca de 11 millones de trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, y desarrolla su acción sindical a través de la negociación colectiva en aproximadamente 1,1 millones de empresas.



El acto tuvo lugar en Barcelona, lugar donde nació, y comenzó a las 09:30 horas con una concentración en la actual sede del sindicato, situada en la Rambla de Santa Mónica, tras la que se inició una marcha hasta la Calle Tallers, número 29, lugar en el Pablo Iglesias y otros 27 sindicalistas fundaron UGT.



Una vez allí, el secretario de Organización de UGT, Rafael Espartero, dijo unas palabras y los participantes realizaron una ofrenda floral. Posteriormente, a las 11:30 horas, se desarrolló el acto central de la celebración, que se dividió en dos partes: el acto inaugural de las actividades conmemorativas del 130 aniversario de UGT y la inauguración de la exposición histórica 130 años de luchas y conquistas, dirigido por la secretaria de Política Social de UGT-Catalunya, Enriqueta Durán.



El secretario general de UGT Josep Maria Álvarez , ha pedido al Gobiernoy se van acumulando, informa Europa Press.Durante la intervención de clausura del acto del 130 aniversario de la UGT este domingo, ha aprovechado para exigirles, haciendo mucha hincapié en el verbo, quey ha asegurado que van a seguir luchando "hasta que ellos puedan descansar en paz" y se pueda cerrar la herida.Además, ha exigido que sean anulados todos los juicios que llevaron a prisión y a la muerte a personas por luchar por la libertad de los trabajadores, ya que considera que "".Ha añadido que dicha herida "tiene un valle" que hay que cerrar también, refiriéndose al Valle de los Caídos , y ha argumentado que el dictador debe descansar donde quieran sus familias yTambién ha hecho referencia a la cuestión migratoria, ha declarado que "es igual el color de piel, la religión que practiquen o donde hayan nacido," y es en esta línea donde ha dicho que hay que trabajar.Álvarez ha explicado queque permita de manera clara una opción "de derechos, de reparto de la riqueza y libertad que haga visualizar un mundo mejor y diferente".En declaraciones anteriores al acto, el líder del sindicato aseguró queque formarán parte del nuevo manifiesto actualizado de la UGT: "El manifiesto declara la UGT como un sindicato feminista. Creo que es el gran momento de la mujer".