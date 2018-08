Aparecen símbolos fascistas pintados en el memorial a las víctimas del franquismo en El Val

Publicada el 13/08/2018 a las 19:45 Actualizada el 13/08/2018 a las 21:24

El monumento, en forma de un arco de medio punto "roto", fue inaugurado el 5 de mayo en recuerdo de las personas fusiladas a partir de 1939 por la recién instaurada dictadura franquista, ya ha sufridopor parte de grupos de extrema derecha. El primer incidente se produjo el, con pintura negra y simbología fascista en todos los frentes de ladrillo del monumento, así como en la placa conmemorativa. La intervención del Ayuntamiento y sus servicios de limpieza pudieron borrar, en la medida de lo posible, los efectos.Durante el mes de julio se produjo una segunda agresión, con elen la que se recuerda la razón del memorial: “Este lugar, el antiguo campo de tiro de El Val, fue lugar de ejecución de presos de la dictadura franquista en 1939. Su principal delito había sido defender la democracia republicana en España. Para que su sacrificio no sea olvidado, aquí les honramos, porque la memoria traicionada mata dos veces al hombre. Alcalá de Henares, 5 de mayo de 2018”.A través de su página web , la asociación ha instado a los poderes públicos a "perseguir y castigar a los culpables". “Hasta ahora no hemos querido dar publicidad a hechos que queríamos considerar como ataques aislados, fruto de grupúsculos intolerantes minoritarios. Pero no, es mucho más y es tiempo de alzar la voz. Se sienten fuertes, arropados e impunes”, ha declarado tras el último incidente.