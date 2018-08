Un fallo estructural colapsó el paseo marítimo de Vigo, que se vino abajo dejando más de 300 heridos

Publicada el 13/08/2018 a las 09:41 Actualizada el 13/08/2018 a las 10:02

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique César López Veiga, ha apuntado a un "" como posible causa del desplome de la pasarela en la que se estaba celebrando el festival de deporte y música urbana O Marisquiño."Lo primero que hay que ver es lo que está pasando, pero la impresión apunta a algún tipo de fallo estructural porque la parte superior tiene madera pero lo extraño es el hormigón", ha indicado López Veiga en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.El presidente de la Autoridad Portuaria ha recordado, en este sentido, que, por lo que "si estuviera bien armado con hierro no es fácil que pase", ha añadido.El responsable portuario ha rechazado buscar culpables del accidente hasta que se realice un peritaje de la zona. "Hay un acuerdo entre las tres administraciones, pero el mantenimiento corresponde al ayuntamiento y las obras son zona franca y las paga el puerto, pero no me gusta entrar en este tipo de discusiones porque parece que nos echamos la culpa unos a otros", ha indicado.Asimismo, ha recordado que la organización del festival, aunque ha declinado pronunciarse ante la posibilidad de que pudiese haberse producido algún exceso de aforo en la zona. "La verdad es que se lleva haciendo muchos años y nunca pasó nada ahí", ha concluido.Más de 300 personas resultaron heridas este domingo, cuatro de ellas graves, tras el desplome de una pasarela de madera en el puerto de Vigo durante la celebración del último concierto de O Marisquiño. El accidente se produjo en torno a las 00.00 horas, cuando la pasarela cedió parte del público cayó al mar.Entre las personas que permanecen ingresadas en el Hospital Álvaro Cunqueiro hay cinco heridos de gravedad, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos. Al lugar se desplazaron más de 40 ambulancias, 6 de ellas de soporte vital, además de otros efectivos de emergencias médicas, Policía y bomberos.