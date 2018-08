El Puerto de Vigo insiste en que la inspección de la zona derrumbada correspondía al organizador del concierto y el ayuntamiento

Publicada el 14/08/2018 a las 10:28 Actualizada el 14/08/2018 a las 11:04

"El convenio es claro"

La Xunta afirma que lo importante era la comprobación

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,, ha afirmado este martes que la inspección de la zona del puerto que se derrumbó en la madrugada del domingo durante la celebración del festival 'O Marisquiño' correspondía, y se ha remitido al convenio firmado entre Puerto y consistorio enpara el mantenimiento de las zonas de confluencia entre el puerto y la ciudad.Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha explicado que la zona en la que se produjo el derrumbe se trata de una zona que "no es portuaria" y, según López Veiga, "hay un convenio en el que todo se devuelve a la ciudadanía y por lo tanto el mantenimiento es cuestión del ayuntamiento"."Creo que lo importante es investigar lo que ha pasado y repartir responsabilidades. Es evidente que también la tienen los propios organizadores. Lo único que hace el puerto es poner el terreno: quien tiene que inspeccionar si las zonas son aptas para el acto es tanto el organizador como las autoridades municipales. Dicho esto, lo que hay que hacer es dar una explicación de lo que ha pasado aquí", ha subrayado López Veiga.Asimismo, el presidente de este ente se ha remitido al convenio firmado entre el puerto y el Ayuntamiento y que el alcalde de Vigo,, aseguró que la zona hundida es "ajena al convenio". "Hay un juez por medio y vamos a tener que acabar interpretando lo que dice el convenio", ha afirmado López Veiga."El convenio es claro. A mí no me gusta porque cuando existen estas competencias de unas u otras instituciones [...] hay un acuerdo que tiene repercusiones económicas para el puerto. Lo que no puedo estar es discutiendo sobre el convenio", ha añadido.El vicepresidente de la Xunta de Galicia,(PP), ha criticado este martes al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, por sus declaraciones tras el hundimiento de parte del paseo marítimo de la ciudad gallega, y ha subrayado que lo relevante en este caso es si el Ayuntamiento comprobó que ese lugar era seguro para celebrar el evento."Creo que ponernos a discutir sobre, como esta haciendo el alcalde de Vigo, es, que es si se podía o no haber autorizado un evento como el que tuvo lugar el domingo por la noche en la zona donde tuvo lugar", ha dicho en declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press.Caballero explicó este lunes que la parte del paseo marítimo que se hundió, dejando heridas a más de 300 personas, estaba asentada sobre unaque fue la que colapsó y que es ajena al convenio firmado entre el Puerto de Vigo y el Ayuntamiento en 1992 para el mantenimiento de zonas de confluencia entre el puerto y la ciudad.Según el vicepresidente del Gobierno gallego, es necesario averiguar qué sucedió esa noche para que no vuelva a repetirse, pero lo que hay que hacer ahora no es discutir sobre quién es el titular de la zona hundida.En este sentido, ha indicado que es el Ayuntamiento el que "podía haber dicho que no se celebrase la actividad y dijo que sí", al conceder la licencia a los organizadores del evento. Por tanto, cree que lo importante es saber si el Consistorio hizo las comprobaciones necesarias en el lugar para concluir que "para los miles de personas que se prevé" que acudan al festival, "esta actividad es segura en este lugar".