Publicada el 16/08/2018 a las 11:16 Actualizada el 16/08/2018 a las 11:57

Condena a Rivas

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada en España a cinco años de cárcel por un delito de sustracción de sus propios hijos,, con quienes permanecerá en principio hasta el 30 de agosto en un camping de laenclavada en el sureste de dicha isla.Según informó a Europa Press su abogado, José Estanislao López, según lo previsto y lo estipulado por el juzgado de Cagliari que, la mujer ha llegado este miércoles a la isla de Cerdeña y allí, en Cagliari, ha recogido a sus hijos, con quienesen un camping de la citada localidad también de Cerdeña.Lala tiene cerrada para eltras el juicio por la custodia de los niños, previsto allí inicialmente para finales de septiembre.Rivas puede pasar este periodo estival con sus hijos después de que el Tribunal de Cagliari ratificara el pasado 6 de agosto la declaración en la que concedía a esta madre de Maracena, condenada en España con sentencia no firme,, pero no en territorio español.José Estanislao López recordó que, en la vista,de quey, posteriormente, volver a poder verlos o estar con ellos.En la vista del pasado lunes en Italia, y con la presencia de Francesco Arcuri, el padre de los niños, al que Juana Rivas acusa de malos tratos, y los letrados de ambas partes, fue analizada la petición de la progenitora de que se modificara la resolución paradurante el período de vacaciones escolares.Sin embargo, según informaron fuentes del caso, la autoridad judicial italiana confirmó la resolución del pasado 12 de julio sobre el "derecho de acceso ya otorgado a Rivas", quienLo hizo en base al borrador del informe de los peritos que han analizado el caso, y como paso previo a la vista que se celebrará, previsiblemente a finales dedel mismo, sobre la que se decidirá el régimen para la custodia de los niños.La sala italiana también tuvo conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que ha condenado a Rivas,una vez que se le aclaren algunos puntos de la misma.Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercedonde conviven con él en la actualidad, no han interesado el ingreso en prisión en tanto se resuelven los recursos a esta sentencia no firme.Cabe recordar que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Rivas a un total dedespués de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos; extremo que él siempre ha negado.El magistrado también ha condenado a esta madre a ser privada de ejercer la patria potestad sobre los niños, de doce y cuatro años, durante un periodo de seis años, en la línea de lo que había solicitado la fiscal del caso, y, que ha ejercido la acusación particular en la causa y también solicitó cinco años de prisión para ella.Asimismo, varias asociaciones de mujeres entregaron el pasado jueves 2 de agosto al Ministerio de Justiciacon el objetivo de poner fin "cuando antes" a su "sufrimiento" y "calvario" y el de sus dos hijos.