Una discusión entre Torra y Albiol empaña el acto homenaje a las víctimas del atentado en Cambrils

Publicada el 18/08/2018 a las 16:06 Actualizada el 18/08/2018 a las 16:55

Discusión entre Torra y Albiol

El paseo marítimo de(Tarragona) ha albergado este sábado por la mañana un acto de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de 2017, en el que se ha inaugurado el Memorial per la Pau en el lugar de los hechos coincidiendo con el primer aniversario del. El evento, no obstante, se ha visto empañado por la discusión mantenida entre el president de la Generalitat,, y el presidente del PPC,El acto ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra ; la alcaldesa de Cambrils,; la ministra de Política Territorial,; la ministra de Industria, Comercio y Turismo,, entre otras autoridades, que han arropado con su presencia a los familiares y acercados de las víctimas, concretamente la de, víctima del atentado en Cambrils. También han asistido al acto de conmemoración el presidente del PP, Pablo Casado ; y el presidente de Aragón,, entre otras autoridades, como diversos consellers de la Generalitat y representantes políticos.El acto ha empezado con la declaración institucional de la alcaldesa de Cambrils,, que ha dicho que los ataques violentos no cambiarán la voluntad de la sociedad de apostar por la libertad, la acogida, la tolerancia y lade conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa con las religiones, culturas y maneras de pensar.Ha condenado los hechos trágicos que solo quieren provocar terror y miedo, y ha asegurado que no caerán en ely del odio, por lo que ha expresado su dolor, pésame, apoyo y cariño a todas las víctimas de los atentados de, y a sus familiares y amigos.Ha recordado y agradecido la profesionalidad, rapidez y eficiencia de las fuerzas de seguridad y emergencias que, según ella, fueronpara evitar daños mayores, y en especial ha agradecido "la excelente gestión del mayor cesado de los Mossos d'Esquadra,, y el exconseller de Interior". A continuación, un violinista ha interpretado la canción Imagine, de John Lenon, y se ha hecho el silencio absoluto cuando ha tocado El cant dels ocells.El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol , y el president de la Generalitat,, han protagonizado este sábado undurante el acto de homenaje a las víctimas del atentado en Cambrils (Tarragona), en el que el president ha regañado al conservador por susAsí, Torra le ha reprochado que le haya interpelado antes de un acto dede un ataque terrorista y ha destacado queEn este caso, el presidente del PPC le ha criticado las declaraciones de este viernes , cuando afirmó en un acto en la prisión de–en la que se encuentra preso el exconseller Joaquim Forn–, donde afirmó: "español injusto".Albiol, en declaraciones a los medios –y apoyado por Pablo Casado–, ha explicado que estas palabras son "", señalando que así se lo ha trasladado personalmente a Torra, quien, a su juicio ha respondido "perdiendo las formas". Por su parte, el presidente de la Generalitat ha explicado en una entrevista enque ha descartado responder a las críticas del líder del PP en Catalunya.