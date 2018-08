Carmen Calvo critica las declaraciones de Torra pero entiende que "con frases no se ataca al Estado"

Publicada el 19/08/2018 a las 13:45 Actualizada el 19/08/2018 a las 13:46

Aplicar el 155 "requiere hechos jurídicos"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo , ha afirmado que "con una frase inaceptable" como la del presidente de la Generalitat,, al hacer un llamamiento a atacar al Estado , "no se ataca al Estado", al tiempo que ha lamentado el "discurso radical inentendible de las derechas", por lo que ha pedido "lealtad".Así lo ha indicado este domingo en Jaén, donde ha visitado ely respondido a preguntas de los periodistas sobre las palabras del dirigente catalán y ladesde partidos como el PP para que el Ejecutivo central responda. "Siendo una frase absolutamente inaceptable, con frases. El Gobierno sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales. Y, dicho esto, a las derechas españolas, que están absolutamente en un, les pediríamos que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que tiene España", ha subrayado.Calvo ha apuntado que ense han "aprendido muchas cosas" y "enfrentado problemas gravísimos", de modo que, "frente a determinadas situaciones, hace falta lealtad y unidad".En este sentido, ha dicho que ante "esas actitudes absolutamente inaceptable, el Gobierno sabe cuándo, cómo tiene que reaccionar", punto en el que ha incidido en que "una frase inaceptable, no es un hecho en el que se ataque a España"., lo que no se puede entender es la falta a veces de lealtad y altura de miras para hacer política con los problemas de nuestro país", ha declarado la vicepresidenta, quien ha añadido que al Ejecutivo, "por ejemplo, le preocupa la".A su juicio, "el president Torra prácticamente lo que hace es atacarse a sí mismo cuando tiene un Parlamento que va a estar, por razones inentendibles, inactivo con la representación tan importante de la ciudadanía que tiene".Cuestionada por si el Gobierno se plantea aplicar el artículo 155 , ha explicado que "cualquier medida constitucional requiere hechos jurídicos", algo que "dijo un día el presidente Rajoy, porque gobernaba España y sabía cuáles eran sus obligaciones"."Es una frase inaceptable con la que no se ataca el Estado, porque es una frase.que se puedan atacar jurídicamente, con instrumentos normales o excepcionales, el Gobierno sabecuáles son sus obligaciones constitucionales", ha reiterado.Al hilo, ha destacado que el partido que sustenta actualmente el Gobierno "ha dado pruebas más que suficientes de cuál es su concepción" de país, "de cuál es lay la Constitución".De esta manera, no tiene "en ese sentido nada que demostrar, sinopor encontrar salidas a una solución que sólo es grave y perjudicial para Cataluña, sino que también es grave e inquieta el resto de España", según Calvo, quien ha recordado que en su momento el PSOE ayudó al Gobierno.