El PP defenderá que el aborto no es un derecho durante su convención ideológica de otoño

Publicada el 19/08/2018 a las 12:26 Actualizada el 19/08/2018 a las 12:27

Volver a la ley de 1985

El caso máster se irá desmoronando

El secretario general del PP,, ha asegurado que el PP celebrará tras el verano una convención nacional en la que van a "hablar de todo", incluyendo temas como el futuro del, la financiación autonómica, la "revolución" digital o el. Según ha subrayado, en ese cónclave impulsarán un "programa muy ambicioso" que será el "marco" de las propuestas que presentarán más adelante a las elecciones de 2019 y a las andaluzas.En declaraciones a Europa Press, García Egea ha recordado que uno de los compromisos de Pablo Casado en la campaña de primarias para presidir el PP consistía en "convocar una" que "tendrá lugar a la vuelta del verano". "Será una gran convención de rearme en la que vamos a poner negro sobre blanco nuestro programa sobre cuestiones importantes como la, la, el futuro del Estado del Bienestar, la bajada de impuestos...", ha explicado.También estarán encima de la mesa asuntos como las, la vivienda, las infraestructuras o la financiación, ha añadido. "Todo aquel que tenga algo que aportar podrá hacerlo", ha apostillado.Al ser preguntado si el, que es un asunto sobre el que hay diferentes opiniones en el seno del PP, estará encima de la mesa, García Egea ha respondido afirmativamente porque en ese foro "se va a hablar de todo". Y ha dejado claro que para el PP "el aborto no es un derecho" sino "un drama" y "nadie por muy legislador que sea puede subirse a la tribunal del Congreso a expresar" lo que puede sentir la persona abocada a abortar."Queremos afrontar el tema del aborto de una forma positiva. Es decir, queremos que toda aquella persona que se encuentre en una situación como la que se encuentran aquellos que no pueden seguir adelante con su embarazo por un tema económico, por presión familiar, por presión de la pareja, tengan una red de seguridad y tengan elpara poder hacerlo", ha aseverado.García Egea ha afirmado que "con el aborto es lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy con Franco" porque "está desenterrando viejos consensos que ya existían". Tras su elección como presidente del PP, Pablo Casado, defendió volver a una ley del aborto de supuestos como la aprobada en 1985 por Felipe González al considerar que los plazos de la ley actual de interrupción del embarazo impulsada por el PSOE son "excesivos".El secretario general del PP considera que el caso del máster de Pablo Casado se irá "" y quedará en "nada", en una "anécdota". A su entender, este asunto solo ha beneficiado al PSOE porque a este partido "le ha venido muy bien esta"."Creo que este caso va a quedar en lo que ha quedado el resto, que es simplemente algo anecdótico", ha declarado García Egea, que ha recalcado que ya se demostró que era "falso" las "irregularidades" de las que se le acusó anteriormente en su licenciatura y en sus convalidaciones.Al ser preguntado qué hará el PP si elimputa a Pablo Casado tras el verano por el caso máster, ha afirmado que el PP se va a dedicar en los próximos meses a "hacer una, firme y contundente". "No contemplamos otra vía que no sea que el presidente del PP sea Pablo Casado", ha resaltado.