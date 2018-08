Publicada el 19/08/2018 a las 16:14 Actualizada el 19/08/2018 a las 17:32

La "espuma" del Gobierno se deshace

El CIS no es de fiar

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la dirección de este partido, Begoña Villacís , ha rechazado la renovación que dice representarcomo nuevo presidente del PP, porque "lleva 18 años" en el partido y "estaba ahí" cuando se produjeron distintos casos de corrupción, "sentado al lado de sus compañeros".En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente madrileña ha asegurado que no tiene nada en contra de losentre los que a su juicio se encuentra el sucesor de. Casado ha sido jefe de gabinete de José María Aznar en el Gobierno y colaborador de, y la sociedad civil, ha recalcado Villacís, no lo considera una renovación.Lo mismo ha dicho de los equipos que el presidente del PP ha elegido para trabajar con él, personas a las que ve en televisión, ha dicho, desde pequeña. "es la Ejecutiva del PP, yo creo que están todos los que estaban", ha insistido Villacís, para quien la sociedady tiene una alternativa en política, Ciudadanos Con los dos partidos ahora en la oposición al Gobierno del PSOE, la portavoz ha subrayado que hay diferencias entre su partido y el PP. "Nosotros. Y véase las políticas del señor Montoro, el partido que más ha subido losen la historia de la democracia", ha agregado.Begoña Villacís ha asegurado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez empieza aque a su juicio generó su constitución. Tras unas semanas de trabajo "salen a la luz las contradicciones, lay el hecho de que no haya nada de fondo".Ha defendido la oposición que mantiene Ciudadanos a los socialistas como antes al Gobierno de Mariano Rajoy y la capacidad a su vez de pactar con ambos partidos en comunidades como Andalucía y Madrid, respectivamente. "Estamos dispuestos a, eso sí, en torno a un programa", ha recalcado.Villacís defiende que su partido mantiene una estrategia a largo plazo y que ese trabajo "está funcionando". Lo demuestra a su juicio que la opción del centro que representa Ciudadanos "está en todas las encuestas por encima del 20% ".Y agrega que ese porcentaje se mantiene "aún con un", en referencia al nuevo responsable de este centro de encuestas,, responsable de Estudios del PSOE.La primera encuesta realizada en esta nueva etapa del CIS, presentada a principios de agosto, señala que el resultado de los socialistas se dispara hasta un 29,9% de intención de voto, sacando 9,5 puntos de ventaja al PP y Ciudadanos, empatados en torno al 20%.La encuesta, sin embargo,con Tezanos al frente del CIS y presenta contradicciones. "Es algo de lo que a partir de ahora vamos a desconfiar siempre", sentencia.