La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha condenado a 3 meses de cárcel a Luis Solorzano, un usuario de Twitter que había sidopor la Sala de lo Penal de este órgano el pasado mes de marzo al no entenderse entonces que los mensajes que publicó en la citada red social –en los que loaba al GRAPO y deseaba la muerte a policías– fueran constitutivos de enaltecimiento del terrorismo. El tribunal de apelaciones considera ahora por el contrario que estas publicaciones constituyen unal odio y la violencia y merecen reproche penal, informa Europa Press.El internauta publicó entre 2012 y 2014 comentarios en Twitter como "El terrorismo hoy por hoy parece ser la única opción que puedan entender que Canarias no se vende, lucha por defender"; "El 11-S no fue un drama, fue justicia"; "Hacen falta más comandos, más atracos y por mí que fusilen a Rodrigo Rato y Emilio Botín"; "Soy del GRAPO puta España"; y "policía bueno, policía muerto". También 'retuiteó' un mensaje de otro usuario que pedía la vuelta del grupo terrorista ya extinto Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario.La Fiscalía presentó recurso de apelación frente a la opinión mayoritaria de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le había absuelto al considerar que los 'tuits' y las expresiones que publicaba no implicaban la elaboración de un verdadero discurso, sino "una, a modo de grito",, si quiera indirecta, al odio, a la violencia o al terrorismo".Frente a esta consideración, ypor uno de los miembros del tribunal de instancia, los magistrados del tribunal de apelaciones José Ramón Navarro, Eloy Velasco y Enrique López consideran que las expresiones contenidas en los mensajes de este joven constituyen un "incentivo indirecto al lector a apreciar de manera positiva la realización de un acto criminal, y tienen como fin, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia".En su sentencia, adelantada por la Ser y a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de apelaciones –una nueva instancia previa al recurso de casación en el Tribunal Supremo que comenzó a funcionar el verano pasado– destaca la pluralidad de los mensajes del condenado, "la palmaria manifestación del odio de raíz ideológico para determinados colectivos, en especial los policías y banqueros, la invitación explícita a la comisión y reiteración de actos terroristas".Los magistrados de apelación consideran que las manifestaciones vertidas por el joven 'tuitero' "van más allá de la expresión de coincidencia de objetivos políticos o expresión de vínculos ideológicos, siendo sin lugar a dudas una justificación de los medios violentos y una, representado el terrorismo como merecedor de elogio y el asesinato de policías y banqueros como algo necesario".Pese a la–que fue otro de los motivos que justificaron su absolución por la el tribunal de primera instancia–, la Sala de apelaciones razona que se infiere un riesgo abstracto derivado de "la literalidad tan expresiva indirecta de las expresiones" que llegaron a sus 250 seguidores en Twitter.