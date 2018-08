La Fiscalía aprecia "motivación personal encauzada desde el punto de vista religioso" en el atacante de Cornellà

Publicada el 21/08/2018 a las 12:47 Actualizada el 21/08/2018 a las 14:29

La investigación aprecia "motivación personal encauzada desde el punto de visto religioso" en, el hombre de origen argelino que fue abatido este lunes tras entrar con un cuchillo en una comisaría de Cornellà de Llobregat (Barcelona), según han informado fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no descartan por el momento que los hechos puedan calificarse de terrorismo. Por ello la instrucción por el momento continuará en la Audiencia Nacional.Según las mismas fuentes, de las primeras investigaciones sobre lo ocurrido se deduce que Taib, como respuesta a la "" que sufría por sus tendencias homosexuales, optó por buscar una especie de "redención" y quería "morir matando o matarse". De hecho, mandó un mensaje por móvil a su esposa --de la que se había separado pero seguía conviviendo- en el que decía que iba a marcharse 'inshala' (expresión religiosa que quiere decir si Dios quiere al "gran sitio que está arriba).Mientras, la familia delestudia presentar una denuncia por su muerte, abatido por una agente, ha declarado a Europa Press el abogado,El letrado afirma que la familia prevé denunciar a los Mossos por presunta actuación "negligente".En declaraciones a Europa Press tras reunirse con la esposa de Taib en el domicilio de Cornellà, el abogado ha explicado que están ey que descartan que los hechos puedan considerarse terrorismo.David Martínez añade que Taib estaba mal a causa de la–el martes firmaron su divorcio y él debía irse del piso–.El abogado, que representa a la familia del hombre y a su exmujer, Luciana M., ha detallado además que aún no han tenido acceso a la autopsia.El portavoz del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, Valentín Anadón, ha defendido la actuación de la agente del cuerpo que abatió al atacante de la comisaría de Cornellà, porque "le conminó hasta diez veces que depusiera su actitud y que tirara el arma que llevaba", un cuchillo con el que atacó a un agente.En declaraciones a Europa Press, Anadón ha calificado la actuación de la agente de "" y ha asegurado que hizo uso de su arma reglamentaria en el momento en que era indispensable para salvar su vida. "Ha llevado a cabo un acto meritorio y ha evitado una tragedia mayor, porque la tipología de estos actos terroristas es acuchillar a un policía, hacerse con su arma reglamentaria y disparar a más gente hasta que son abatidos", ha analizado el portavoz del sindicato.Anadón ha aclarado que todos los indicios recabados por la policía catalana apuntan que"de inspiración yihadista, porque no es necesario que tras este acto haya una célula organizada". El portavoz recuerda que cada vez se han visto más casos en los que se han llevado a cabo atentados terroristas del tipo 'low cost' en la que una sola persona ha utilizado un vehículo o un arma blanca para cometer el atentado.Otra de las pruebas que llevan a Anadón a afirmar que se trata de un atentado yihadista es el hecho de que el atacante iniciara la acción a grito de Alá es grande: "Para ser considerado un acto yihadista tiene que hacer esta profesión de fe".Anadón ha explicado que le consta que el hombre abatido dejó una carta explicando a sus familiares lo que iba a hacer, y que también sirvió de despedida, algo que se repite en este tipo de ataques ya que "necesariamente tienen que dejar constancia de lo que van a hacer". Sobre el hecho de que estuviera, ha reflexionado que los atentados yihadistas siempre lo buscan: "Esto reafirma la teoría, porque el Islam prohíbe el suicidio, pero busca el martirio, morir en combate, y para ello se tiene que morir".Para el portavoz, que una de las motivaciones del ataque fuera la homosexualidad del atacante, puede responder a que buscaba "redimirse llevándose por delante a cuantos más policías mejor".