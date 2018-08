El PP se plantea recurrir el decreto de exhumación de Franco y recurrirá todos los decretos que no sean urgentes

Publicada el 22/08/2018 a las 10:23 Actualizada el 22/08/2018 a las 11:12

"Que no cuenten con nosotros para resucitar el pasado"

Cosidó: No sería la primera "manifiesta ilegalidad"

El Partido Popular se está planteandocon el que el Gobierno, previsiblemente, dará aval jurídico a la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, ya que ha decidido quey que no estén justificados en términos de urgencia.Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press el secretario general del partido, Teodoro García, quien ha asegurado que. "Lo que vamos a hacer es plantar cara y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año. Vamos a recurrir todos aquellos que no tengan carácter de urgencia y que no estén previstos en el ordenamiento como urgentes", ha asegurado.Aunque García no ha concretado expresamente que vayan a recurrir el decreto relativo a los restos de Franco que, según prevé Moncloa, aprobará este viernes el Consejo de Ministros, sí ha destacado que, en su opinión, no es un asunto urgente. Fuentes del partido consultadas por Europa Press concretaban que se están planteando presentar un recurso por este motivo, aunque la decisión no está tomada.Sí parece claro que el PP en ningún caso votará a favor, ya que entiende que hacerlo por decreto suponeEl secretario general del PP,, ha asegurado este miércoles que la formación no va a "colaborar" en la tramitación por decreto ley de la exhumación porque considera que es "un"Nosotros no vamos a estar en esta cuestión. Que no cuenten con nosotros en el Gobierno para esto, porque no estamos de acuerdo en resucitar el pasado para evitar que se hable del futuro y evitar que se hable de la subida de impuestos. No vamos a colaborar en este intento de retorcer la mayoría de los españoles", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.Asimismo, ha criticado la fórmula elegida por el Gobierno, porque. "No podemos votar a favor, porque lo están utilizando también para nombrar a la cúpula de RTVE y de esto subyace que no pueden llevar la gobernabilidad como sería deseable", ha apostillado.García, quecuando el decreto inicie su andadura en el Congreso, ha comentado no obstante en otro momento de la entrevista que la formación va a "plantar cara" a la forma de gobernar de Pedro Sánchez y refiriéndose, en general, a la adopción de medidas por decreto, ha avanzado que los 'populares' recurrirán todo aquel que no esté justificado en términos de urgencia."Creo que lo que toca, y lo que vamos a hacer es plantar cara, y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año. Vamos a recurrir todos aquellos que no tengan carácter de urgencia y que no estén previstos en el ordenamiento como urgentes", ha asegurado, sin mencionar en particular el previsto decreto sobre la exhumación de Franco.García ha ironizado además al apuntar que "hay que reconocerle cierto mérito" al Gobierno, porque ha desplegado "una cortina de humo" que ha evitado que se hable de que el Ejecutivo "tiene casi más ministros que diputados". "", ha comentado.El portavoz del PP en el Senado,, ha advertido de que el PP revisará la legalidad del decreto ley para exhumar al dictador porquepor ninguna sociedad democrática o un Estado de derecho".En una entrevista con Europa Press, tras anunciar el Gobierno que este viernes aprobará en Consejo de Ministros un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y sacar los restos de Franco del Valle, Cosidó ha garantizado que los conservadores estudiarán el decreto ley para comprobar"Espero que al menos el Gobierno cumpla la legalidad y que por tanto en las acciones que pueda emprender no tengamos que hacer ningún tipo de actuación porque se vulnere la ley", ha deseado Cosidó, quien ha agregado que cuando se ha producido "una" –como según él puede ser "modificar leyes a través de reales decretos"–, el PP "ha recurrido".Cosidó ha mencionado la existencia de "varios ejemplos" de decretos firmados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los que ha intentado "", del mismo modo que llegó a la Moncloa a través de una moción de censura "por la puerta de atrás, sin haber ganado unas elecciones".En este sentido, ha acusado al Gobierno de "", y ha emplazado a la decisión del Consejo de Ministros y al estudio del decreto ley de este viernes para ver las próximas actuaciones de los conservadores.El parlamentario del PP sí que ha criticado el debate en torno al franquismo y al Valle de los Caídos, y ha acusado de "reabrirlo" a quienes quieren "tener un"."Desde luego, el PP en ningún caso está por abrir debates de estas características", ha afirmado, y ha añadido que su partido no participará en ninguna discusión que pueda "".Por último, ha elogiado la Transición como un, y ha reivindicado que se debe a que se hizo sobre la aspiración "a la libertad, pero también a la conciliación y al perdón".