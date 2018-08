El crimen de una mujer en Barcelona este jueves eleva a 27 las víctimas mortales de la violencia de género en 2018

Publicada el 24/08/2018 a las 13:09 Actualizada el 24/08/2018 a las 14:54

.@DelGobVG confirma una nueva víctima de #ViolenciaDeGénero. Mi solidaridad con la familia y amigos de la mujer asesinada ayer en Barcelona.

Este Gobierno no parará hasta erradicar esta lacra, porque queremos una sociedad sin #machismocriminal. ¡Porque os queremos vivas! pic.twitter.com/Ifbe7x7Skg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 24, 2018

Mis condolencias a la familia y amistades de la mujer víctima de un crimen machista en #Barcelona: Son 951 asesinadas desde que hay datos, 27 este año. Es urgente garantizar la seguridad y libertad de las mujeres. Trabajamos contra la #ViolenciadeGénero para que no se repita. CC. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) August 24, 2018

Elen Barcelona a manos de su pareja este jueves 23 de agostoy a 951 desde 2003, año en que empezaron a contabilizarse, según la información actualizada de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, publicada este viernes.El novio de la joven fue detenido,en su piso del. Ocho horas después la mujer moría en el hospital como consecuencia de la gravedad de las heridas. Se trata de la cuarta víctima por violencia de género en Cataluña en lo que va de año."Nueva víctima de violencia de género.Este Gobierno no parará hasta erradicar esta lacra, porque queremos una sociedad sin machismo criminal. ¡Porque os queremos vivas!", ha indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.Igualmente, en la misma red social, su 'número dos' y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades de la última víctima y ha subrayado que "es". "Trabajamos contra la violencia de género para que no se repita", ha aseverado.Según los datos oficiales,y tres de ellas contaban con medidas de protección en vigor, mientras que en uno de los casos el periodo de vigencia de las mimas había finalizado., el número de mujeres asesinadas por violencia de género, once más que este año.