El Gobierno cree que la exhumación de Franco se puede alargar hasta finales de año

Publicada el 24/08/2018 a las 12:27 Actualizada el 24/08/2018 a las 14:09

Casi 43 años después de su muerte y cuatro décadas más tarde de la aprobación de la Constitución, el cadáver del dictador Francisco Franco. Así lo aprobó este viernes el Consejo de Ministros, que cumple de esta manera con una de las primeras promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más llegar a la Moncloa: acabar con la tumba instalada en la basílica de Cuelgamuros, donde también está enterrado en un lugar preeminente el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera.La encargada de hacer pública la decisión fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que anunció que el Gobierno ha decidido aprobar un real decreto para modificarde 2007 que permitirán al Ejecutivo llevar a cabo la exhumación. "Este Gobierno", aseguró Calvo, se dedicará a "cumplir los compromisos incluidos en los contenidos de esta ley [la de memoria], así como con las indicaciones constantes de la ONU y con el último pronunciamiento del Congreso con ningún grupo parlamentario en contra".El Ejecutivopara sacar al dictador del mausoleo, explicó la vicepresidenta, que no obstante se mostró convencida de que "antes de final de año" se producirá la exhumación para corregir una situación "inasumible para una democracia madura como la nuestra", como es que Franco tenga "una tumba de Estado". La familia del dictador tendrá un plazo de 15 días una vez iniciado el procedimiento –el próximo viernes– "para poder hacerse cargo de los restos de su familiar", y en caso de que los familiares de Franco no ofreciese un lugar para volver a enterrar al general, "el Gobierno decidirá a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales".Con respecto al hecho de que esta decisión se haya aprobado por decreto, Calvo defendió que sí que hay una "urgencia": la de cumplir con el mandato del Congreso, que el año pasado aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a sacar a Franco del Valle de los Caídos., es urgente escuchar lo que han dicho las Cortes en dos ocasiones, es urgente escuchar a la ONU y a los expertos", planteó la vicepresidenta, que afirmó que, una vez el dictador ya no esté en su tumba, el Valle mantendrá "el respeto para con las víctimas de ambos bandos" enterradas allí.No obstante, Calvo también anunció que, además del decreto, el Ejecutivo tiene pensado tramitar una reforma de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso. "Queremos también que este real decreto se tramite, una vez convalidado,y es porque pensamos que hay mucho por hacer en materia de memoria", explicó la vicepresidenta, que aseguró que tienen intención de "hablar de muchas cuestiones que quedan por redefinir con todos los grupos de la cámara" para "mejorar la ley".