El Gobierno debate en Quintos de Mora sobre cómo blindar los servicios públicos y restaurar derechos

El, reunido este sábado de manera informal en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo), ha debatido sobre las próximas iniciativas que quiere poner en marcha en interés de la ciudadanía y acerca de la manera de "blindar" los servicios públicos, para, informa Europa Press.Así ha resumido la ministra portavoz del Gobierno y titular de Educación, Isabel Celaá, la jornada de convivencia que el Gabinete socialista ha mantenido para reflexionar, en un ambiente distendido y relajado, sobre losLa discusión se ha iniciado con un intercambio de opiniones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU , la llamada agenda 2030, que marca una hoja de ruta mundial para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y reducir las desigualdades –también en los países más desarrollados– en el horizonte de 2030.Esta primera reflexión en torno a la agenda 2030 ha permitido "abrir un escenario general" y, ha explicado Celaá en una declaración difundida por el Palacio de la Moncloa, dado que no se ha permitido la entrada de los medios de comunicación a la reunión."Hemos descubierto además algo en lo que ya veníamos trabajando. No nos gusta tanto trabajar en ministerios estancos como en el equipo.", ha explicado la ministra, que ha subrayado cómo el Ejecutivo tiene ante sí una gran oportunidad de desarrollar una serie de "acciones conjuntas que van a interesar a la ciudadanía"."Queremos un Gobierno. Ahí es donde podemos encontrar la justicia que tiene que ser restaurada a aquellos ciudadanos a quienes ha sido arrebatada", ha concluido.Tras las vacaciones de verano, Sánchez quería reunir a su gabinete en un clima más relajado que el de las habituales reuniones del Consejo de Ministros para poder reflexionar con su equipo acerca de algunos de los principales desafíos que tiene España por delante no sólo a corto plazo, como pueda ser el conflicto en Cataluña o la aprobación de unos nuevos Presupuestos, sino tambiénEl cambio del modelo productivo español para potenciar la industria y la innovación o el reto demográfico que plantea el envejecimiento de la población o el éxodo rural eran algunos de los temas que los miembros del Gobierno preveían tratar, entre otros, según adelantaron fuentes del Ejecutivo.Este retiro, que recuerda al que Sánchez organizó con la Ejecutiva del PSOE antes de Navidad en Daimiel (Ciudad Real) tiene lugar dos días antes de que Sánchez emprenda el lunes una gira iberoamericana que le llevará, por este orden, y a lo largo de toda la semana próxima, a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica.