Casado pide la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso por el "desamparo" a Llarena

Publicada el 26/08/2018 a las 13:53 Actualizada el 26/08/2018 a las 15:01

Solicitamos la comparecencia de la Ministra de Justicia en el Congreso para que responda del desamparo al Juez Llarena, y requerimos al Gobierno la inmediata personación en el procedimiento de Bélgica para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de agosto de 2018

Jueces y fiscales, del lado de Llarena

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha solicitado este domingo la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado , en el Congreso de los Diputados para que explique el "desamparo" en el que, a su juicio, ha dejado el Gobierno al magistrado, encargado de enjuiciar el procés catalán . El juez fue citado elpor la Justicia belga a instancias del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , quien le acusó deEn este marco, Pablo Casado también reclama que el Gobierno se persone en el procedimiento penal "para alegar yde la jurisdicción española", ha señalado el conservador en su cuenta de Twitter A lo largo del sábado, el presidente del PP ya había solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear la oposición de su partido a la "" que, a su juicio, sufre el juez; un alegato también enarbolado por Ciudadanos Esta solicitud de comparecencia de la ministra se produce después de que todas estas asociaciones –con la excepción de las progresistas Jueces para la Democracia Unión Progresista de Fiscales – se adhiriesen el viernes a unpara instar al Ejecutivo a ejercer "unade la jurisdicción española".El mensaje, elaborado inicialmente por la APM –Asociación Profesional de la Magistratura, a la que–, fue firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Por su parte, un informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre cómo actuar ante la demanda civil en Bélgica defiende quepara que España se persone en el procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia.El PP, que apoya todas estas declaraciones, registrará además este lunes en el Senado una–para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia– para exigir al Gobierno queal juez Llarena "y a la soberanía española". La iniciativa de los conservadores pide al Ejecutivo de Sánchez que cumpla las solicitudes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para amparar al magistrado y –a iniciativa propia del partido– aen los tribunales.De esta forma, Casado asume que "el Gobierno de Sánchez se pone" y que su "dejación de funciones" está afectando a la, por lo que cree que la mejor solución será Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas(JpD) y(UPF), se adhirieron el viernes al comunicado en defensa de Llarena, en el que advirtieron que –según el ordenamiento belga–, si no se inadmitía la demanda,a posteriori. No obstante, y a pesar de no firmar el mensaje conjunto, tanto JpD como UPF se han posicionadode que el Ejecutivo intervenga en favor del juez.Así, Jueces para la Democracia expresó en un comunicado a parte su "al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en", destacando "su compromiso en defensa de lade la jurisdicción española".Del mismo modo, la UPF ha pedidoen el procedimiento penal, al que ha calificado depor intentar enjuiciar la labor del magistrado tribunales extranjeros.