Los protagonistas de la agresión "por quitar lazos amarillos" en Barcelona defienden versiones distintas

27/08/2018

El agresor niega una motivación política

"Si no hubiera ocupación del espacio público, esto no ocurriría"

PDeCAT rechaza que haya "violencia por motivos políticos"

Una mujer ha sido agredida este sábado después de retirar unos lazos amarillos en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Ha requerido asistencia médica en el Hospital del Mar por lesiones en la nariz y en un ojo a manos de un hombre, quien ya ha sido identificado por la Policía. No obstante, los protagonistas del incidente relatansobre quién inició la pelea y, sobre todo, el porqué.Según ha explicado el marido de la agredida –quien la acompañaba durante lo ocurrido–, el matrimonio paseaba por el parque y retiraron tres o cuatro lazos de esa zona. Fue entonces cuando el presunto agresor, incluso, según el marido, llegando a insultar a la mujer –de origen ruso– llamándola "extranjera de mierda"."Primero le pegó un guantazo en la cara y luego le pegó otro puñetazo y empezó a ensañarse con ella. Yo no pude separar y tuvo que venir la gente a hacerlo", ha argumentado el marido en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press. Asimismo, ha afirmado que su mujer tiene problemas asmáticos y que llegó a "temer por su vida" porque el presunto agresor la cogió del cuello y se abalanzó sobre ella, según ha explicado.El marido, que ha dicho ser militante de Ciudadanos , ha asegurado que no sabe si esta agresión está vinculada a una actuación política, pero que "está claro que sufrió este ataque por quitar lazos amarillos". Estos lazos son un símbolo usado para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium , Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y, por lo tanto, estánPor otro lado, el hombre afirma que respondió a una agresión previa y que no tuvo un móvil político sino que había reprochado a la pareja, que iba con sus tres hijos, queLos Mossos d'Esquadra abrieron el sábado diligencias del suceso después de que unos agentes fueron requeridos para acudir al lugar por una pelea y allí identificaron y tomaron las primeras declaraciones a los protagonistas del suceso, a los que informaron de que deberían interponer denuncia.Fuentes de la policía autonómica han informado de que de momento, hasta esta mañana, sólo el hombre ha presentado denuncia. El marido de la agredida ha declarado que no ha presentado la denunciay "no está en condiciones de ir a la comisaría".Una vez reciba las dos denuncias, la policía autonómica, que no califica los hechos, verá si hay indicios para investigar, y si no lo aprecia remitirá el atestado y las dos denuncias al juzgado, que será quien las instruirá y calificará, según informa EFE.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha relacionado la agresión con. "Si no hubiera lazos amarillos, si no hubiera ocupación del espacio público, esto no ocurriría", ha dicho, y ha llamado a asistir a la concentración en repulsa, convocada por la plataforma España Ciudadana, este miércoles en el parque de la Ciutadella de Barcelona –lugar de la agresión– a las 19 horas.Del mismo modo, el presidente del PP, Pablo Casado , ha exigido al Gobierno que ponga "orden" en Cataluña ante las agresiones que sufren ciudadanos que retiran lazos amarillos de las calles , tanto para que los Mossos d'Esquadra intervengan como para que actúen también el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha reclamado además a la Fiscalía queante cada caso. El marido de la mujer agredida ha agradecido el apoyo de Ciudadanos y del PP.El presidente del PDeCAT , ha lamentado este lunes que PP y Cs defiendan que "en Cataluña hay violencia por motivos políticos", algo que ha él rechazado. El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, considera que la agresión ocurrida en Barcelona fue, y como tal la condenan. Eso sí, también ha reclamado al PP y Ciudadanos que condenen "la agresión" que sufrió el fotógrafo Jordi Borrás por parte de un policía.Así mismo, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha acusado este lunes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de estary de "envenenar la convivencia entre los pueblos de España" a cambio de "un puñado de votos".