El Gobierno se compromete con Podemos a estudiar la eliminación del copago farmacéutico

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez se hala eliminación del copago farmacéutico propuesta por la formación 'morada', informa Europa Press.Belarra, que ha participado en una reunión con técnicos del Ministerio de Sanidad , ha explicado al término del encuentro que esta petición "es de absoluto consenso" entre las conocidas comoy, a su juicio, "una cuestión que no se entendería que no aceptaran"."Los pensionistas no pueden volver a pagar por medicamentos que ya han pagado con sus impuestos. Es una cuestión que el Gobierno debe aceptar, es unalo que hizo el PP . El poder haber trasladado esta propuesta supone que estamos avanzando", ha señalado la portavoz.En la reunión, que se ha extendido más de tres horas, Podemos y el Ejecutivo también han tratado lay la posible creación de un grupo de trabajo para desprivatizar la propia sanidad en España.