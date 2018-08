Publicada el 28/08/2018 a las 13:06 Actualizada el 28/08/2018 a las 14:06

Dilatar la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

El Partido Popular pidió este martes en el Senado el cese o la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus "bandazos" en la defensa del juez Pablo Llarena. La encargada de lanzar el mensaje fue la portavoz de los conservadores en el Congreso de los Diputados al término de una reunión de las direcciones de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.Además, reclaman que el Ejecutivo pida disculpas públicas al magistrado.En el partido liderado porcreen que la titular de Justicia ha sido desautorizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este fin de semana desde el Ejecutivo se asegurase que había iniciado"la defensa de Llarena no es una cuestión privada, sino de Estado".La estrategia de los conservadores es dar primero el paso en el Senado, donde tienen mayoría absoluta y, por tanto, garantizado que saldrá adelante, y, después, en el Congreso.Así, próximamente, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, liderado porpresentará una interpelación urgente a la que seguirá una moción en la que se propondrá la reprobación de la ministra.Por otra parte, los conservadores proponen una declaración institucional de defensa de la Cámara Alta tras la iniciativa con la que PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís abogan por eliminar el veto del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Para que esta declaración institucional sea leída ante el Pleno del Senado, es necesario unanimidad de los grupos.En el texto, el PP defiende las "funciones y competencias asignadas" a la Cámara Alta. Son, señalan,y configuran a este órgano como una de las principales instituciones constitucionales"."Puede ser legítimo plantearse la reforma del Senado, tanto en su regulación en la Constitución como en su Reglamento parlamentario, para fortalecer su relevancia en el sistema constitucional. Lo que no son legítimas son las declaraciones quey a su trabajo como órgano constitucional, porque esto afecta a nuestra forma de gobierno parlamentaria y a nuestra democracia representativa. No es razonable pedir a los ciudadanos que respeten nuestras instituciones representativas si los partidos políticos no lo hacen", puede leerse en el texto.Fuentes conservadoras aseguran que el PP, que junto a Ciudadanos suma mayoría en la Mesa del Congreso, ya está en conversaciones con el partido depara estudiar cómo dilatar que esta proposición de ley inicie su tramitación. El primer paso a dar es la solicitud de un informe jurídico.