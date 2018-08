Un escultor del Valle de los Caídos espera que se respeten las "grandes piezas" artísticas del conjunto

Publicada el 28/08/2018 a las 12:59 Actualizada el 28/08/2018 a las 13:35

"Nunca más volví, jamás"

El escultor canario(Las Palmas, 1925) trabajó esculpiendo uno de los conjuntos escultóricos del Valle de los Caídos, al que, y considera que, más allá de la polémica creada con la exhumación de los restos de Franco, en el conjunto hay "grandes piezas" de valor artístico que"Yo considero que alguna de las piezas que hizo Ávalos son grandes piezas. El descendimiento es una pieza hermosa, solo por la grandiosidad con la que está hecha y la fidelidad con la que tradujo lo que había modelado. Dentro [del Valle de los Caídos] hay cosas que tienen valor y espero que eso lo dejen y no lo estropeen. Porque, aseveró en una entrevista concedida a Canarias Radio la Autonómica y recogida por Europa Press.Chirino, junto a otros, fue responsable de esculpir el trabajo modelado por su entonces maestro, el también canario. Se trató, ha relatado el autor, de "unos grandes frisos" del "desembarco de los legionarios en Almería"."Ahí estuve trabajando. Él había hecho los dibujos y el modelado, y yo ayudé a esculpir. Era muy joven e intentaba. Eran grandes secuencias con muchos soldaditos que tenían que ser muy realistas, legionarios, con el sombrerito y la borla. Lo hice junto a otros amigos que también estaban estudiando en ese momento", ha rememorado.Chirino recuerda aquellos tiempos como algo "extraño", tanto "como los momentos que [les] tocó vivir". "Mirábamos aquello y todos teníamos nuestro ideario y conocimiento de lo que había pasado, pero era un mundo de supresión terrible y había que hacer aquello porque era, comentó."Nunca más volví, jamás", sentenció, y aunque considera que "España siempre tiene inquietudes" y "siempre tieneen algún "momento habrá que acabar". Chirino reconoce que "no" sabe bien "qué opinar" sobre el fondo del asunto, aunque considera que, "con tanto problema" como hay en España, este para él "es uno más".Chirino, que en estos momentos está recuperándose de un problema de salud en una clínica de Madrid, ha cerrado la entrevista asegurando: "Espero que no volvamos nunca a