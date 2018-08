Pedro Sánchez renuncia ahora a hacer un museo de la memoria en el Valle de los Caídos y opta por dejarlo como cementerio civil

Publicada el 29/08/2018 a las 10:18 Actualizada el 29/08/2018 a las 11:27

El museo de la memoria, en otro lugar

El proyecto de ley, entre todos

La exhumación de Franco, no tan sencilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un museo de la memoria colectiva,en una proposición de ley vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que estimaba que aumentaría el crédito presupuestario en más de 200 millones de euros."La opinión del Gobierno es que el Valle no puede ser un lugar que se deba resignificar,. Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo. Ésa es la propuesta y la opinión del Gobierno", ha señalado en rueda de prensa conjunta con el presidente de Bolivia,La posición fijada por Sánchez desde Bolivia supone un giro a la línea que venía manteniendo no sólo como secretario general del PSOE, sino también a la postura que han defendido los miembros de su Gobierno en estos dos meses de mandato.En una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su gira iberoamericana, Sánchez ha achacado laa la connotación que ya tiene el monumento en el que está enterrado Franco −por poco tiempo porque el Gobierno ya ha iniciado el trámite para exhumar sus restos− y porque allí yacen víctimas de los dos bandos. Sánchez apuesta pormanteniendo −eso sí− la actual Basílica custodiada por la abadía de monjes benedictinos.La proposición de ley que registró el PSOE a finales de 2017 para ampliar la actual Ley de Memoria Histórica proponía convertir el Valle de los Caídos en, desde donde se impulsara la cultura de la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas a través de proyectos museísticos y de investigación."Será un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados", añadía la propuesta del PSOE, que aspiraba a establecer unapara exhumar e identificar los restos de las víctimas allí enterradas.Pero ahora Sánchez ve más conveniente crear, al estilo del que ha visitado en Santiago de Chile dedicado al golpe de Estado contra Salvador Allende y las víctimas de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, del que admite haberle impactado.Sánchez considera que Chile está más avanzado que España en esta cuestión, puesto que los chilenos ya pusieron en marcha hace años su, una iniciativa que el PSOE también incluyó en su proposición de ley de 2017 con el objetivo de esclarecer las violaciones de derechos humanos en esa época y reconocer las responsabilidades de aquellos que participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.El jefe del Ejecutivo sí mantiene en cambio la voluntad de establecer esta Comisión de la Verdad en España, "que sea lo más plural posible, incorporepara que, "de una vez por todas se cierren esas heridas", ha explicado en la rueda de prensa en Bolivia. Dicho con otras palabras, se trata de de lo acontecido durante la Guerra Civil y la dictadura.La tramitación del decreto ley aprobado por el Gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos brindará la oportunidad de introducir ésta y otras medidas de Memoria Histórica. Y se irá más allá en la negociación parlamentaria si el Congreso decide tramitar, lo que permitirá a los distintos grupos presentar sus enmiendas.Sánchez considera que será en ese momento cuándo se pueda concretar entre todos el futuro del Valle de los Caídos, o la creación de un museo de la memoria, que él apuesta por enclavar en un edificio arquitectónico creado al efecto.El jefe del Gobierno, en su conversación informal con la prensa, también ha reconocido que pensó en un principio que la exhumación de los restos de Francode lo que finalmente ha resultado, lo que atribuye a la "inexperiencia" del nuevo Ejecutivo. Sirva como ejemplo que el propio Sánchez anunció que la exhumación del dictador se haría en el mes de julio y ahora habla de finales de año.No obstante, en la rueda de prensa, Sánchez ha defendido la decisión de trasladar los restos del general a otro lugar porque "ninguna democracia puede rendir tributo a un dictador". "Esa decisión dignifica nuestra democracia", ha insistido.Por eso, Sánchez no comprende cómo el nuevo líder del PP,, ha desaprovechado la oportunidad de despojarse de la herencia del pasado de su partido criticando la decisión del Gobierno de exhumar a Franco. Aunque más inexplicable le parecen las críticas de Ciudadanos, según ha comentado a la prensa.