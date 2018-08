El Gobierno admite la creación de un sindicato de "trabajadoras sexuales"

Publicada el 30/08/2018 a las 10:27 Actualizada el 30/08/2018 a las 10:28

Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS, por sus siglas). Así se llama el nuevo sindicato al que la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha dado luz verde. Según publicó el periódico El Mundo , la organización "desarrollará sus actividades", según explican sus propios estatutos.Sin embargo, esos estatutos no especifican qué actividades se pueden englobar dentro de ese abanico, por lo que ha generado controversia por si pudiera incluirse a personas en situación de. No obstante, la Dirección General de Trabajó negó a El Mundo que esa fuera la intención porque los estatutos "no especifican ni hacen mención a profesiones ilícitas".Según explica el propio sindicato, sus objetivos son, entre otros, "la plena consecución de los derechos laborales de los y las trabajadoras", "la mejora de la actividad laboral en todos los ámbitos del trabajo sexual", "la negociación colectiva" y "la asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y trabajadoras". Para afiliarse,La solicitud de depósito fue formulada por Joaquín Pedro Donaire Mateos y la suscriben Iris Meza Jaramillo, Sabrina Michelle Rivera Sánchez, Andrea Kathleen Degeus, Concepción Borrell Bernaus y Joaquín Alonso Marcos.