Tardà cree que "puede que haya alguien interesado" en que "haya algún accidente" para "dinamitar" el 'procés'

Publicada el 30/08/2018 a las 11:31 Actualizada el 30/08/2018 a las 12:50

Referéndum, la única solución

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso,, ha considerado lamentable la agresión a un cámara en la concentración convocada el miércoles por Ciudadanos ante el parque de la Ciutadella de Barcelona, y ha alertado de queen que esta fractura vaya in crescendo y haya algún accidente" para frenar el avance del soberanismo."De esa maneraque triunfará porque es cívico, pacífico y democrático", ha señalado este jueves en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Tardà ha opinado que la tensión vivida en la concentración tiene que servir para estar alerta de "a quién le puede interesar el enfrentamiento y la violencia", y ha pedido que el debate no acabe relegado a una cuestión de orden público, porque sino el independentismo habrá perdido la batalla.Por ello, ha pedido a los ciudadanos que colocan lazos amarillos que si ven a alguien que los quitay, si consideran que hay que volverlo a poner", lo hagan. "Si alguien nota que se le remueve el estómago, que cuente hasta diez", ha pedido Tardà, que ha llamado a encontrar un espacio de diálogo entre posiciones divergentes y a transformar la indignación ciudadana en acción política."Aquí solo hay una solución y todo el mundo lo sabe, aunque no lo verbalice", y esen Cataluña, ha asegurado.Por ello, ha pedido "no hacer de la anécdota una categoría", en referencia a la colocación de lazos, pues considera que el foco debería estar en la incapacidad deen 2018.En ese sentido, Tardà ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a acabar con lay a que la Fiscalía se pronuncie en contra de las acusaciones de rebelión y sedición de los políticos encausados: "Si no hace un pronunciamiento claro, costará mucho aprobar los presupuestos", ha advertido.