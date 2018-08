Cs no denuncia al individuo que agredió a un cámara en su manifestación

Publicada el 31/08/2018 a las 12:48 Actualizada el 31/08/2018 a las 13:54

Por ahora, condena inequívoca y colaboración con la policía, pero nada más. Ciudadanosque sufrió el pasado miércoles un cámara de Telemadrid en la concentración que convocó el partido en Barcelona para protestar, precisamente, contra otra agresión, en esta caso a una ciudadana que retiraba lazos amarillos en el Parc de la Ciutadella (Barcelona). Además de organizar la concentración, Ciudadanos llevó ante la Fiscalía aquel caso, pero por el momento no hará lo mismo con el ataque ocurrido en su manifestación.Así lo confirmó este viernes en rueda de prensa el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, que explicó que las "actuaciones" que ha "adoptado" por el momento Ciudadanos no van más allá de la colaboración con las fuerzas de seguridad para identificar y detener al agresor., se limitó a señalar Villegas al ser preguntado por la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía el ataque al cámara de Telemadrid, al que un asistente a la manifestación del miércoles dio un puñetazo al confundirlo con un trabajador de TV3.Villegas también confirmó que Ciudadanos cumplió con la legalidad y designó un equipo de seguridad –liderado por el jefe de seguridad del partido– para que se ocupase de gestionar los conflictos durante la marcha, tal y como obliga la ley a hacer a los convocantes de las manifestaciones. No obstante, el dirigente no respondió a por qué cree que este equipo no fue capaz de evitar la agresión, aunque sí explicó que "quien se encarga del orden público, y el equipo de orden del partido tenía el cometido de "facilitar" el trabajo de los Mossos d'Esquadra.Por otra parte, el secretario general de Ciudadanos también insistió en sus críticas al Gobierno por, a su juicio, "mirar para otro lado" ante "los incumplimientos de la legalidad de sus socios en Cataluña". "Si [el president de la Generalitat, Quim] Torra no se compromete al cumplimiento de las sentencias" que ordenan retirar símbolos partidistas del espacio público, afirmó Villegas, "aplíquese el 155" como instrumento para defender " a los ciudadanos de estas actuaciones ilegales".También tuvo palabras Villegas para el presidente del PP, Pablo Casado, que el jueves criticó que el partido naranja haya iniciado una campaña para retirar lazos amarillos y aseguró que "el PP no va a ir a las calles de Cataluña a generar crispación".criticando a los catalanes que defienden la neutralidad de los espacios públicos", afirmó el dirigente de Ciudadanos, que señaló que su partido no esperaba "ninguna ayuda" del PP dado su escaso peso en Cataluña pero se mostró sorprendido por el hecho de que Casado "haya pasado a la crítica" usando argumentos que, a juicio de Villegas, son los mismos que los de los independentistas.