El Gobierno apoya la propuesta europea de eliminar el cambio de hora

Exhumación de Franco

La situación en Cataluña

El Gobierno deestá "bastante de acuerdo" en que no haya un cambio de horario en verano e invierno. "Estamos de acuerdo con la línea europea, con lo que está planteando [Jean Claude] Juncker", sostuvo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior alLa también ministra de Educación no precisó, no obstante, subrayando que esos asuntos no se habían abordado en la reunión semanal de los ministros del gabinete de Sánchez, si el Gobierno es más partidario de que el que se mantenga sea el horario de invierno o verano. O si España debería estar en otro huso horario. Sí destacó queun asuntoque está en la agenda del Ejecutivo.Este mismo viernes, el presidente de la Comisión Europa,, anunció este viernes que el Ejecutivo comunitario propondrá la eliminación del cambio de hora. Lo justificó en el hecho de que eso es lo que reclaman la mayoría de los ciudadanos que han participado en una consulta pública sobre la materia.Celaá destacó que los socialistas están muy de acuerdo desde hace mucho tiempo en que el horario no debería cambiar.añadió.El Consejo de Ministros de este viernes dio luz verde a la incoación del expediente administrativo que acompaña al real decreto para la exhumación de los restos del dictadorSe trata de notificar a las partes.Preguntada sobre la querella que ha interpuesto la Fundación Francisco Franco advirtiendo al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por el recurso al decreto ley para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos "del Ejecutivo.La querella, dijo. "Arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, justo para todo el mundo", dijo.Sobre la situación en Cataluña, la portavoz del Gobierno reclamó al president Torrapara "aprovechar el pasillo abierto en política". Es decir, la disposición del Ejecutivo de sentarse a dialogar para "desbloquear el conflicto y avanzar".Demos una oportunidad a la política, porque el otro camino ya lo conocemos", añadió.Las palabras de Celaá son similares a las pronunciadas un día antes por Sánchez desde Bogotá. Sin mencionar la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma expresa, advirtió al president: "Sabe perfectamente cuál es el camino que depararía volver al desacato"