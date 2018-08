Bruselas propone la eliminación del cambio de hora en la Unión Europea

Publicada el 31/08/2018 a las 10:02 Actualizada el 31/08/2018 a las 10:11

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker , ha anunciado este viernes que el Ejecutivo comunitario propondrá la, alegando que esque han participado en una consulta pública sobre esta cuestión.En este sentido, Juncker ha explicado a la cadena alemana ZDF que, aunque la consulta no es vinculante, no tiene sentido hacer caso omiso de sus resultados, si bien la iniciativa de la Comisión es sólo el inicio de unUna vez lo proponga formalmente la Comisión este viernes, el debateEl Ejecutivo comunitario anunció a principios de julio la puesta en marcha de una consulta que planteaba la, en línea con una resolución aprobada en febrero por el Parlamento Europeo. Dicha resolución reconoce que no existen pruebas científicas concluyentes pero recalca que sí hay indicios que apuntan al efecto pernicioso de este sistema.La Comisión, en cualquier caso,que existe desde el año 2001 y que haya países que unilateralmente se inclinen en un sentido u en otro en cuestión de hora.