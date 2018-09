Jordi Sànchez cree que ERC y la CUP "se equivocan" si rechazan sumarse a la Crida

Publicada el 01/09/2018 a las 12:52 Actualizada el 01/09/2018 a las 12:53

Actuales desavenencias

Sí al diálogo con el Gobierno

El exlíder de la ANC y presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez , ha pedido a ERC y a la CUP que se sumen a la, y considera que "se equivocan" si mantienen su rechazo a participar en este partido que impulsa el expresident Carles Puigdemont "Entiendo que los partidos prioricen su espacio. Lo han hecho siempre. Pero creo que en estos momentos se equivocany un espacio conjunto de acción política y electoral", ha argumentado en una entrevista de Europa Press.Con la aspiración de ser una plataforma transversal del independentismo , la Crida se presentó en sociedad el mes de julio y su arranque definitivo está previsto para finales de mes,y el presidente de la Generalitat,Sànchez, encausado por el proceso soberanista y encarcelado desde octubre de 2017, defiende la Crida por considerar que "genera inercias que suman más que restan y ayudan a hacer visible la excepcionalidad que se vive" en Cataluña.Pone de ejemplo la coalición electoral depara las elecciones catalanas de 2015: "JxSí permitió una colaboración noble y productiva entre PDeCAT y ERC, donde las divergencias se pactaban y". Sànchez sostiene que sin JxSí la preparación y ejecución del 1 de octubre "no hubiera sido posible", ya que esa coalición permitió crear, a su juicio, un espacio dondey competencias que caracterizan a los partidos cuando actúan por separado.Preguntado poren la presente legislatura, como por ejemplo sobre loscomo él, expone que ha faltado a veces "experiencia en la gestión de los desacuerdos y una comunicación más fluida".Sin embargo, está convencido de que progresivamentelas posibles diferencias estratégicas y concluye: "El presidente Torra y el vicepresidente Aragonès tienen muy buena sintonía y una comunicación fluida, y esto se notará cada vez más".Sobre el Gobierno de España, asegura que por ahoray que "en otoño es un buen momento parahasta ahora" con propuestas que hagan posible una salida política a la situación de Cataluña.que la propuesta fuera satisfactoria de entrada, pero si no lo es, no pasa nada. Lo que es imprescindible para comenzar a dialogar es que proponga su. Luego ya trabajaremos intensamente para buscar acuerdos", concluye.Sobre si el soberanismo debesi fracasa el diálogo con el Gobierno, Sànchez pide no anticipar acontecimientos: "Concentrémonos en esta apuesta –diálogo– y no. Demos entre todos una oportunidad, es nuestra obligación".