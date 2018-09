Sánchez ve injustas las críticas por no querer convertir el Valle de los Caídos en un Museo de la Memoria

Publicada el 01/09/2018 a las 14:24 Actualizada el 01/09/2018 a las 14:25

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , consideraque se le acuse de haber dado un bandazo por renunciar a convertir el Valle de los Caídos en un Museo de la Memoria, como venían proponiendo los socialistas.Así lo ha asegurado encon los periodistas que le acompañaron en su gira iberoamericana, de la que regresó a primera hora de este sábado. En ella, el presidente ha afirmado no tenerdel Valle de los Caídos, por lo que no contempla ni va a proponer suBajo su punto de vista, lo que ha hecho esacerca de qué hacer con el Valle de los Caídos, y su conclusión es que los restos dedeben ser exhumados y, dado que no es víctima de la Guerra Civil ni de la dictadura.Sánchez también defiende que los restos del fundador de Falange Española,, sean exhumados. Pero no para sacarlos del Valle de los Caídos –el sí fue fusilado en el inicio de la Guerra Civil– sino paradel lugar. Hoy yace al lado de Franco, ante el altar de la Basílica.El presidente defiende que su Gobierno va a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para que ese lugardel franquismo y reafirma su compromiso con la creación de una Comisión de la Verdad, compuesta por expertos e historiadores, para acordar entre todosde lo que aconteció durante la Guerra Civil y el Franquismo.Sánchez también apuesta por crear un museo de la, pero en un lugar distinto al Valle de los Caídos, dado que, por su contenido simbólico, el monumento de El Escorial debe quedar como, aunque manteniendo la Basílica que regentan unos monjes benedictinos.El Gobierno explica que, cuando el decreto ley que da cobertura jurídica a la exhumación de Franco pase a tramitarse como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados,para incluir otros aspectos que han quedado pendientes, como la exhumación de Primo Rivera.