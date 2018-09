Torra conmemorará institucionalmente el 1-O como "momento fundacional de la República catalana"

Publicada el 02/09/2018 a las 12:23 Actualizada el 02/09/2018 a las 12:24

Relación con el Estado

Relación con ERC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha anunciado que quiere conmemorar de forma reivindicativa e institucional el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre , "porque es el del referéndum de autodeterminación".En una entrevista a Torra y al expresidente Carles Puigdemont en El Punt Avui y recogida por Europa Press, ha adelantado que para esa efeméride habráTorra ha anunciado que él: "Los que entramos en los colegios el viernes para que aquel colegio pudiera abrir y votar volveremos a nuestros colegios.". "No nos tiene que provocar una visión romántica y nostálgica,para seguir avanzando", ha emplazado el presidente.Para Puigdemont, la conmemoración merece ", porque es uno de los grandes días de la sociedad catalana", ya que considera que ese momento cambió las cosas Otro de los momentos que Torra ha destacado del nuevo curso político será el de los juicios a los investigados por el proceso independentista, que vaticina que se celebrarány para los que llama a que la reacción ciudadana "se acentúe".El presidente ha reiterado que estácon el Gobierno central y ha reconocido que es necesario abordar muchos asuntos de interés para Cataluña, pero ha insistido en que el debate gira en torno al "derecho de autodeterminación" Se ha referido al decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos como "operación donde el gran problema es la exhumación del general Franco"."Nosotros lo que querríamos es que se extraiga al general Franco de las instituciones españolas. No hay suficiente con sacar a Franco de la tumba,", ha asegurado.Sobre la crisis abierta con sus socios de Gobierno de ERC manifestada en julio por la discrepancia sobre cómo aplicar lainvestigados por el Tribunal Supremo –JxCat quería diferencia a Puigdemont del resto– ha asegurado que lo resolveránHa explicado que eso es lo que han estado haciendo durante el verano, que, pero que lo darán a conocer de forma conjunta con los republicanos.. Hemos estado hablando estos días de manera extraoficial para darle un punto más oficial y en los próximos días lo comunicaremos", ha explicado Torra.Puigdemont ha dicho que "que no hubiese discrepancias", y se ha centrado en la capacidad de ambos partidos para saber resolverlas.