Valtonyc cree que el juez belga aceptará su extradición "solo por el delito de amenazas"

El rapero, conocido como Valtonyc , ha afirmado este domingo que cree que el juez belga, quesi lo extradita a España por delitos de, aceptará su extradición a España "solo por el delito de amenazas".En una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press, Valtonyc ha asegurado quede los tribunales, sus abogados podrán apelar y, lo que considera un buen indicio porque querrá decir que "no aceptan una extradición automática" y que tendrá un juicio.Ha afirmado que está tranquilo "porque para ganar a España solo hace falta que la cague y la está cagando", y ha dicho que la justicia belga da más garantías que la española, no se aplica la ley según la ideología política, y que a diferencia de España no tienen antecedentes de una dictadura fascista, en sus palabras.El rapero, que se encuentra en Bélgica desde junio tras sera tres años y medio de cárcel, insiste en que han conseguidoy está convencido de que su situación la acabará decidiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): "Estoy haciendo muchas cosas que en prisión no habría podido hacer".Preguntado por la polémica de los Valtonyc ha opinado que mientras se habla de lazos amarillos se olvida de quey en el extranjero, y ha defendido la ocupación del espacio público: "No podemos aplicar en Cataluña aquellaque siempre hemos criticado".Ha explicado que en Bélgica ha recibido el apoyo de muchas personas, ha reconocido que "no es fácil aceptar quelos derechos fundamentales, como la libertad de expresión ", y ha sostenido que continuará publicando canciones.