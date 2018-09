El 'nietísimo', sobre la exhumación de Franco: "No vamos a facilitar que jueguen con la momia de mi abuelo"

Publicada el 03/09/2018 a las 10:56 Actualizada el 03/09/2018 a las 12:15

, nieto de Francisco Franco, ha anunciado este lunes quepara impugnar el real decreto ley que aprobó el Gobierno para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.Ha asegurado que la familia no va a "seguir el juego" del Gobierno con la "cortina de humo" de la posible exhumación de su abuelo. "Cuando la vicepresidenta dijo que había hablado con la familia, era mentira. Dijeron también que tenían la aceptación de la Iglesia y no era verdad. Lo último que han dicho es que la familia les ha amenazado y también es mentira", ha apuntalado el empresario y noble español.Así lo ha explicado en una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que el Ejecutivo realiceporque, según ha dicho, es la manera de que la familia no pueda impugnarlo o retrasarlo. Además, según Francis Franco, al 90% de los españolesEl nietísimo, como es conocido el nieto mayor del dictador, ha afirmado quey que ninguno de sus miembros ve motivos para mover el cuerpo. "Si a mi abuelo le preguntasen que esto podía solucionar algo, él sería el primero que aceptaría. Pero no vamos a facilitar que. Nosotros tenemos unos derechos y vamos a llevarlos hasta el último extremo", ha asegurado.Sobre si finalmente es exhumado, Francis Franco ha informado que le darían un. Sin embargo, no cree que pueda ser algo inmediato. "Se han metido en un charco para hacer creer que hacen, pero no puede hacer nada. No tienen votos. Son once ministros de propaganda", ha dicho sobre el Ejecutivo de Sánchez. Sobre el Valle de los Caídos, la familia Franco ha dejado claro que nunca se construyó pensando en convertirlo en un mausoleo. "Mi abuelo jamás dijo que quisiera ser enterrado allí. Fue una decisión del Gobierno. El Valle de los Caídos es un. El objetivo era que, bajo la cruz, acoger a todos los caídos de la guerra. No era un monumento de exaltación de nada", ha zanjado.Por ello, el nieto de Franco ha explicado que, ante la inacción que, en su opinión, están teniendo las fuerzas políticas, la familia recurrirá al Defensor del Pueblo para impugnar este real decreto ley. En este sentido, ha criticado que los partidos políticos "no hagan nada" porque considera que, de este modo, "estány ha advertido de que después de la exhumación, que a las formaciones "no les importa", vendrán otras cuestiones "que sí les van a afectar".