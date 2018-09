Publicada el 03/09/2018 a las 21:48 Actualizada el 03/09/2018 a las 21:49

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha reiterado este lunes su, "lo mejor que tiene España", y ha trasladado su agradecimiento al equipo del Hospital Gregorio Marañón que ha atendido a sus mellizos, que nacieron prematuramente hace dos meses, y que, según ha desvelado, se encuentran "mucho mejor".En la primera entrevista concedida desde el nacimiento de sus hijos Leo y Miguel, que nacieron el pasado 3 de julio a los seis meses de gestación , el líder de la formación morada ha puesto en valor a los grandes profesionales con los que cuenta la sanidad pública española y, en especial, ha destacado la labor del equipo médico que ha atendido a los bebés., ha subrayado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press. "Tenemos la suerte de que en España la sanidad pública está preparada para atender cualquier eventualidad", ha apostillado Iglesias. En la misma línea, ha destacado el carácter gratuito del sistema sanitario español . "Cuidan a los prematuros de manera muy especial, con unos costes que no podríamos pagar. Tenemos la fortuna de tener a los mejores profesionales", ha reiterado.En cualquier caso, ha subrayado que sus dos hijos mellizos están "mucho mejor" –un parto prematuro "nunca es una buena noticia"– y ha destacado la eficacia del denominadocon el que han sido tratados por el "vínculo muy especial" que se crea entre los padres y sus bebés. "No solo tratan a los niños sino también a las familias", ha apostillado.En la misma línea, ha trasladadoque les han enviado su apoyo durante estos dos meses en los que han estado al margen de la vida pública para atender a sus mellizos. "Todo el espectro político desde la izquierda abertzale hasta el PP solo hemos recibido muestras de cariño; hasta del jefe del Estado. Aunque somos republicanos no podemos por menos que agradecer a todas las fuerzas políticas las palabras de cariño y solidaridad", ha enfatizado.