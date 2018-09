Junqueras pide "dignidad serena" ante el odio que augura en los próximos meses

Publicada el 03/09/2018 a las 10:27 Actualizada el 03/09/2018 a las 10:59

Fraternidad y discrepancias

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC,, ha pedido este lunes una "demostración de dignidad serena" en los próximos meses, en los que se celebrará el juicio a los políticos soberanistas presos y en los que augura que algunos tratarán de fomentar el odio.Ha señalado que, en los próximos meses, él y el resto de soberanistas presos serán sometidos a un juicio injusto en el que se les ha condenado de antemano: "Los que quieren apuntalar el régimen del 78 al precio que sea intentarán convertir la ocasión en una, algo que debe impedirse, ha defendido en una carta en El Periódico recogida por Europa Press.Así, el líder de ERC encarcelado ha apostado por "convertir los meses que vendrán en unay en una proclama para enfrentarse al odio, pero no odiar, sin someterse a la injusticia ni renunciar a la libertad y la amistad."Cuando Cs intenta provocar, como por ejemplo los símbolos, sabe lo que hace. Sabe que su única esperanza de victoria se encuentra en imposibilitar la cordialidad y los buenos sentimientos entre el republicanismo y las personas que discrepan de él" y que la única forma de romper la cooperación es fomentar aversiones irracionales entre personas decentes, según él.Junqueras ha resaltado que la libertad y la igualdad son efímeras si no reposan sobre una mínima cordialidad fraternal, por lo que, y la fraternidad sólo puede nacer de la capacidad de ser amigos de personas con las que se discrepa y sin olvidar los puntos de unión.Ha dicho que, más allá de las discrepancias, cuando personas critican la represión contra el republicanismo y piden una solución política,−y más cuando en sus entornos sus posturas no les favorecen−, y ha añadido: "Cuando mi equipo me comenta insultos que estas personas reciben crónicamente por parte de algunos independentistas, simplemente no salgo de mi asombro".Así, ha destacado que es amigo del ex líder de Iniciativa per Catalunya Verds, el teniente de alcalde de Barcelona(BComú) y la exlíder de Podem Catalunya−y querría que lo consideraran también amigo el cantautor Joan Manuel Serrat y la portavoz de CatECP en el Parlament,−, entre otros. Además, ha resaltado que figuras y "gigantes morales" como Gandhi, Luther King, Rosa Parks y Lluís Companys combinaron su lucha contra la injusticia con, incluso los que les oprimían, según Junqueras, cuya carta lleva por título Oda a la amistad.