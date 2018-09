Podemos exige al Gobierno revertir los "privilegios fiscales" y critica su "rectificación" sobre el impuesto a la banca

Publicada el 03/09/2018 a las 13:17 Actualizada el 03/09/2018 a las 13:57

Comienza el nuevo curso político y la primera partida de ajedrez ya está planteada: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Desde hace semanas, el Gobierno mantiene reuniones con Unidos Podemos para perfilar las cifras a incluir en las cuentas para el año que viene, cuya presentación se retrasará como mínimo hasta noviembre, y este lunes la coalición morada marcó posición: una de sus condiciones para apoyar los Presupuestos es que haya una subida impositiva, y esa subida debe afectar a los "privilegios fiscales de la banca y las grandes corporaciones". Por ello, Podemos rechazó los titubeos del Gobierno a la hora de poner en marcha el impuesto a la banca, yque, a su juicio, ha llevado a cabo el Ejecutivo con respecto a su propuesta inicialEl secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la portavoz de la ejecutiva, Noelia Vera, fueron los encargados de transmitir estas posiciones después de que el Consejo de Coordinación de Podemos –su ejecutiva– mantuviera su primera reunión este lunes tras las vacaciones de verano. Horas antes de esta comparecencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había sido entrevistado en la Cadena Ser y, al ser preguntado por su promesa de implantar un nuevo impuesto sobre la banca, se limitó a plantear que la intención de su Ejecutivo es, una propuesta mucho más moderada que una de las promesas que hizo mientras estaba en la oposición.Ante esta posición, Podemos quiso ser cauto, si bien. "Esperamos que esta rectificación comunicativa del Gobierno la podamos revertir en las negociaciones y que podamos terminar con los privilegios fiscales de la banca y de otras grandes corporaciones", planteó Echenique, que no obstante se mostró abierto a escuchar alternativas para sustituir los ingresos previstos por el tributo a los bancos. "Si no quieren ponerle un impuesto a la banca, tendrán que explicar qué otro privilegio fiscal se pretende eliminar para sufragar las medidas sociales", planteó el dirigente de Podemos, que aseguró que su formación será "inflexible" con respecto al objetivo pero "flexible" en lo referente a cómo llegar a él.Pero "hay que acabar con los privilegios fiscales en España", insistió Echenique, que explicó que "los impuestos que paga la gente normal, el IRPF y el IVA, han aumentado su recaudación durante la crisis", mientras que "el impuesto de sociedades, pese a que el beneficio de las grandes empresas es el mismo que en 2007". "Eso tiene que ver con que las grandes corporaciones tienen privilegios fiscales, y desde luego la banca los tiene", criticó el dirigente de Podemos, que recordó que bancos como el Santander no pagaron nada en concepto de impuesto de sociedades entre 2013 y 2016, tal y como publicó. "No sé cuántos bares están pagando cero euros de impuesto de sociedades, imagino que muy pocos o ninguno", ironizó Echenique.Asimismo, el secretario de Organización de Podemos afirmó que la intención de su grupo es que "no se prorroguen ni un solo día los Presupuestos del PP", ya que, a su juicio,. La afirmación choca con los planes de Sánchez, que este mismo lunes planteó en la Cadena Ser que su intención es presentar "a finales de noviembre o principios de diciembre" su proyecto de cuentas al Congreso, pese a que la Constitución obliga a hacerlo como tarde el 30 de septiembre.