Condenados a prisión los sindicalistas encausados por la huelga del 14N de 2012 en Logroño

Insisten en su inocencia

Recurso a la Audiencia Provincial

La jueza del Penal número uno de Logroño ha condenado a. Ambos en el marco de los incidentes entre manifestantes y policía en la huelga general del 14N de 2012, ha informado Europa Press.A las 9:30 horas de este martes, Pablo y Jorge debían acudir al Palacio de justicia para recoger, en mano, la sentencia de un juicio que se desarrolló, durante tres días, hace cinco meses. Poco antes de esa hora, los dos han entrado en los juzgados con esperanza en la cara y un centenar de personas esperándoles en la puerta, con pancartas de la organización STOP Represión en las que se pedía la absolución.La abogada de Jorge, Henar Moreno, ha sido la encargada de dar la noticia. A Jorge se le condena a un año por el delito de desórdenes (la mitad de lo que pedía el Fiscal); y a Pablo a un año por el delito de desórdenes públicos y tres años y nueve meses por el delito de atentando a la autoridad. A este último se le absuelve de la falta de lesiones (se le acusaba de lanzar una piedra a un policía).Es el proceso judicial a sindicalistas tras la huelga más larga de España. Y seguirá, porque Moreno ha anunciado que. A la vez, ha dicho: "Seguiremos movilizándonos para pedir la absolución y el derecho a un juicio justo"."Se han sentido acompañados", ha clamado al centenar de personas que, una vez más, les han arropado a la salida del Palacio de Justicia. "Lamentablemente, tenemos que pediros que sigáis ahí". "Ahí estaremos", ha dicho alguien del público. A continuación, ha disculpado a los encausados: "No están preparados para hacer un análisis".Después, el propio Jorge se ha dirigido a los periodistas para disculparse por no ser capaz, en ese momento, de hacer declaraciones .Los encausados insistieron en su inocencia durante el juicio. En cuanto al jefe del dispositivo policial, Fernando Fernández Beneite, quiso "matizar" su declaración inicial, alegando que la hizo bajo estrés, para rectificar y decir que. Algo que ha recordado, ha dicho, al ver "vídeos en Internet".Pablo contó que le golpearon en comisaría y Jorge que no fue detenido durante la manifestación porque acudió a su puesto de trabajo. Al ser requerido al día siguiente y acudir a comisaría, vio su DNI ampliado y una anotación que ponía: CNT.. Por otro lado, al inicio del proceso había un tercer investigado, que decidió reconocer un delito de desórdenes públicos con seis meses de prisión sustituidos por multa de 720 euros. Para Henar Moreno, la abogada de Jorge, esta sentencia es"Confiamos", ha dicho Moreno a la puerta de los juzgados, "en que, por parte de la Audiencia Provincialpara hacer lo único que, a nuestro entender, se pude hacer, que es absolver a uno y a otro".A su juicio, "con esta sentencia se lanza un mensaje a los ciudadanos, no sólo a Pablo y Jorge, y es que". Un mensaje, ha añadido, que le preocupa, "porque ya no sólo atenta contra el derecho a manifestarse y a luchar por los derechos, sino a un juicio justo y un escrito de acusación acorde a la realidad"., ha lamentado.