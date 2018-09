Domènech dimite como líder de los 'comuns' y Podemos Cataluña

Publicada el 04/09/2018 a las 19:25 Actualizada el 04/09/2018 a las 20:57

La respuesta de Colau

como secretario general de Podemos Cataluña, líder de En Comú Podem y portavoz del grupo parlamentario de la alianza en el Parlament de Cataluña. Cuando parecía que las aguas bajaban más calmadas en los últimos meses en el espacio político de los comuns tras meses de desencuentros y choques internos, este martes en torno a las 19.00 Domènech hacía pública su renuncia a través de un comunicado colgado en su canal de Facebook, en el que admitía encontrarse "agotado políticamente y personalmente".Domènech deja su cargode que las bases de Podemos Cataluña lo eligieran nuevo secretario general del partido morado en la comunidad, tras unos meses en los que la formación fue liderada por una gestora tras la grave crisis abierta por la dimisión de su antiguo líder, Albano Dante Fachin, próximo a las tesis independentistas. Domènech, además, era coordinador general de Catalunya en Comú –la alianza de ICV, EUiA, Equo y Podemos– desde julio, un cargo que también abandonará para volver a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor de Historia."Durante estos tiempos he tenido el honor y la responsabilidad de presentarme como candidato en tres campañas electorales y, por lo tanto, de representar a todos aquellos y aquellos que nos han dado su confianza, en unos momentos políticos y sociales de una intensidad inmensa. Pero después de una profunda reflexión, tanto en el Parlament como el de coordinador general de Catalunya en Comú y el de secretario general de Podemos Cataluña", afirmó Domènech en su comunicado, en el que se mostró convencido de que es "hora de dar paso a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los desafíos que el país pide para los próximos meses, que sin duda serán claves para nuestro futuro".Domènech asegura también en su carta de despedida que "desde el principio" tenía "muy claro" que su estancia "en la política institucional sería limitado", y lamentó que haber asumido las diferentes responsabilidades que ha liderado –ha sido dos veces cabeza de lista de En Comú Podem al Congreso y una vez candidato a la presidencia de la Generalitat–"Y sin ellos, no soy nada. Ahora es el momento de devolverles todo el tiempo que les he robado, que ha sido, injustamente, mucho", señaló.Fuentes internas de Catalunya en Comú consultadas porachacan la dimisión a los motivos personales que aduce Domènech en su comunicado, pero también a una decepción política fruto de las tensiones que ha sufrido la alianza desde su formación por los choques entre los sectores que la componen. La última gran discusión en el seno de la formación, cuando un sector muy próximo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vetó el nombre de Elisenda Alemany como número dos de Domènech por su cercanía a las tesis independentistas, algo que no gustó al ahora dimitido dirigente, que tuvo que aceptar a la propia Colau como colíder de Catalunya en Comú. "A Xavi no le han dejado formar su equipo", lamentan las fuentes consultadas.Unos minutos después de que Domènech hiciera pública su dimisión, Colau publicó su propia carta en Facebook lamentando la marcha del hasta ahora líder de los comuns, a quien calificó como "un hombre inteligente, dialogante, culto y, lo más importante, una buena persona"., planteó igualmente Colau, que aseguró que Domènech es el "ejemplo" del "sacrificio" que supone para la "gente común" entrar en política."Quizá no es muy sostenible que esperemos tanto de nuestras caras visibles. Quizásque, tras ganar dos elecciones al Congreso, encabezara unas elecciones catalanas, asumiera la coordinación del nuevo espacio de los comunes y además fuera secretario general de Podemos en Cataluña para ayudar a la confluencia", se preguntó Colau, que aseveró que "está bien, por honestidad, que nos preguntemos todos juntos si realmente era necesario que una sola persona asumiera tanta carga".La alcaldesa de Barcelona, además, desveló que se ha "planteado dejarlo en más de una ocasión en el último año, que ha sido especialmente duro". No obstante, Colau aseguró en su comunicado que "de momento" seguirá en su puesto. Fuentes próximas a la dirigente se limitaron a explicar aque "lo personal es político", e insistieron en recordar que muchos de los dirigentes de los comuns, incluida Colau, tienen "hijos pequeños".