El Gobierno mantiene su voluntad de dialogar con Torra, pero le recuerda que las sentencias hay que aceptarlas

Publicada el 04/09/2018 a las 21:36 Actualizada el 04/09/2018 a las 21:49

El Gobierno mantiene su determinación dea pesar del discurso del president, Quim Torra , al que ha recordado que las sentencias judiciales "hay que aceptarlas".En una breve intervención ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celáa , ha indicado que Torra "está en su derecho de decir" que no aceptará otra sentencia que no sea la absolución de los presos del procés."Pero obviamente el sistema judicial es un sistema garantista y tiene recursos y posibilidades. Paso a paso. No hablemos de futuribles. Casi ninguna persona que está sometida a los tribunales tiene mucha determinación para aceptar las sentencias, pero finalmente las sentencias de los jueces hay que aceptarlas", ha señalado Celáa.La portavoz ha lamentado que Torra haya hecho un discurso plagado de elementos "más propios de los siglos XIX y XX que del siglo XXI" y dirigido exclusivamente a un