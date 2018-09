PP, PSOE y Cs impiden tramitar la comisión de investigación sobre las cuentas suizas del rey Juan Carlos y el cobro de comisiones

Publicada el 04/09/2018 a las 13:35 Actualizada el 04/09/2018 a las 13:55

La Mesa del Congreso, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, ha rechazado este martes tramitarpedida a finales de julio por Unidos Podemos, ERCV y el Grupo Mixto sobre las supuestas actividades irregulares delmencionadas en una conversación grabada por el excomisario, amiga del monarca.En aquella conversación grabada por Villarejo, actualmente en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado revelaba que ésteEl coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lanzó la idea de esta investigación parlamentaria en julio y después fueron el diputado de Podemos Rafael Mayoral y el de En Comu Joan Mena los que invitaron al resto de grupos a sumarse a la iniciativa para que naciera con el mayor respaldo posible.Las comisiones de investigación las pueden solicitar dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que Unidos Podemos no alcanza en solitario porque. Enseguida adelantaron su disposición a firmar la petición los ocho diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu que, con Unidos Podemos, suman 81 parlamentarios. Días después se sumó ERC, con lo que la iniciativa se registró con el respaldo de 90 diputados.Tras el paréntesis estival, la iniciativa fue examinada este lunes por la Mesa del Congreso, que ha rechazado su tramitación con los votos de PP, PSOE y Cs alegando que, conforme al criterio reiteradamente expresado por los servicios jurídicos de que el Legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado, sobre la que no tiene competencias.En julio, el PP y el PSOE ya habían unido sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara parade que la ministra de Haciendo, María Jesús Montero, compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre esas posibles irregularidades fiscales de Juan Carlos.