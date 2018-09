Cs apoyará la modificación de la Ley de Estabilidad si se tramita como proyecto de ley

Publicada el 04/09/2018 a las 10:31 Actualizada el 04/09/2018 a las 12:10

"No puede ser una moneda de cambio en un cuarto oscuro"

El presidente de Ciudadanos,, ha anunciado este martes que su partido apoyará la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados. Este cambio supondrá eliminar la capacidad de veto sobre la senda del déficit del Senado, donde el PP ostenta la mayoría.En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Rivera ha asegurado que Ciudadanos aceptará que se debata sobre esa ley, pero. "No se puede cambiar una ley por lectura única, esto es serio", ha explicado.De esta forma, el dirigente de Ciudadanos ha adelantado que, si el Gobierno acepta que se tramite como Proyecto de ley, su formación votará a favor. "Somos demócratas", ha alegado.Rivera considera que la reforma de la Ley de Estabilidad que llega hoy al Congreso es "muy importante", ya que los ojos de Europa están puestos en esta ley para ver"Como demócrata esta ley no puede ser una moneda de cambio entre Iglesias y Sánchez en un cuarto oscuro", ha reiterado, al tiempo que sobre laha explicado que tiene que ser materia de debate parlamentario.Rivera, que en numerosas ocasiones ha exigido la reforma del Senado, ha asegurado que, según su punto de vista, la Cámara Alta tendría que transformarse o directamente "cerrarse". "Es una Cámara que, ha remachado.Fuentes del partido aseguran que "no se puede gobernar a base de decretazos", "lecturas únicas" y "urgencias". Pero han confirmado que Ciudadanos aceptará la iniciativa si se tramita como Proyecto de ley y esta posición será trasladada a la Mesa del Congreso, que se reúne este martes.