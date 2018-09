Tardà: "Si hay algún independentista cree que puede imponer la independencia al 50% de catalanes que no lo son, está equivocado"

Publicada el 05/09/2018 a las 16:44 Actualizada el 05/09/2018 a las 17:14

El portavoz parlamentario de ERC,, ha advertido este miércoles que el referéndum de autogobierno en Cataluña que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será una solución si no recoge "el anhelo" de los catalanes independentistas, que ha cifrado en un. En declaraciones en el Congreso antes de la Junta de Portavoces, Tardà ha asegurado que la solución es "un referéndum en el que ambas partes se sientan interpeladas", tanto los soberanistas como los que no lo son.Tardà ha reclamado a Sánchez "" para que no use de manera "torticera" la lógica que ha reconocido en el propio Congreso, según la cual si los independentistas no pueden imponer su solución al 50 % no independentista "de igual manera, el 50 % de autonomistas no puede imponer la suya". "Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia al 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está equivocado", ha dicho.El portavoz parlamentario no se ha pronunciado sobre la amenaza del presidente catalán, Quim Torra, de "" a los políticos independentistas presos si estos son condenados por el Tribunal Supremo porque su partido tan sólo contempla su absolución. En los pasillos del Congreso, Tardà ha remarcado que los "compañeros" encarcelados o "exiliados" no han cometido "ningún delito" y, por tanto, Esquerra "no contempla otra opción que la absolución".En este sentido, el soberanista catalán ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que si quiere que las cosas ", debería instar a la Fiscalía General del Estado a "actuar" ante la situación de los líderes del procés."Esto es prioritario porque, si no,se lo va a cargar todo, incluso el buen ánimo y las ganas de dialogar y negociar que tenemos todos", ha concluido.